Кабмин внес изменения в программу госкредитов на жилье для молодежи

Новости Бизнеса: Правительство выделило в Госмолодьжилье 30 миллионов гривен и добавило в программу льготных молодежных кредитов переселенцев и участников АТО.

Кабинет министров Украины добавил в уставный капитал Госфонда по содействию молодежному жилищному строительству 30 миллионов гривен.

В пресс-службе Госмолоджилье уточнили, что эти деньги прежде всего будут направлены на льготные молодежные кредиты, в том числе участникам АТО и переселенцам.

Сообщается, что правительство намерено упростить процедуру получения кредитов для данных категорий граждан.

Первоочередное право на получение долгосрочного льготного кредита имеют:

внутренне перемещенные лица,

участники антитеррористической операции,

члены семей погибших участников АТО,

лица с инвалидностью, полученной во время участия событий Революции Достоинства и члены семей погибших Героев Небесной Сотни.

право на долгосрочный льготный кредит также имеют семьи лиц, которым посмертно присвоили звание Героя Украины после событий на Евромайдане в конце 2013-го в начале 2014-го года.

Одним из главных изменений в программе является снятие требования об обязательном пребывании гражданина на квартирном учете. Таким образом, устранена бюрократическая преграда, которая разрешит участие в первую очередь внутренне перемещенных лиц и участников АТО в программе молодежного жилищного кредитования.

Указывается, что возраст заемщика должен составлять не более 35 лет, а срок кредитования можно растянуть на 20 лет. Также предлагается, чтобы военнослужащие на время прохождения службы могли воспользоваться нулевой процентной ставкой по данному виду кредита.

Как сообщалось ранее, правительство одобрило систему льготного финансового лизинга на приобретение жилья для полицейских и спасателей. Система льготного финансового лизинга будет выглядеть так: за счет государства будут 100% компенсироваться расходы по обслуживанию договора лизинга, и часть лизинговых платежей, а именно — до 40%. Сумма компенсации будет зависеть от стажа работы и состава семьи.