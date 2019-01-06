В Кабмине сообщили, будет ли "Ощадбанк" брать комиссию с субсидиантов

Новости Бизнеса: В Кабинете министров опровергли информацию, что "Ощадбанк" будет снимать комиссию с получателей субсидий, которые участвуют в монетизации.

Информация о том, что Ощадбанк якобы будет снимать комиссию с субсидиантов, участвующих в монетизации, не соответствует действительности. Об этом говорится на странице Урядового портала в Facebook.

"Говорят, якобы Ощадбанк будет снимать комиссию с субсидиантов. Официально опровергаем эти слухи: никаких комиссий банк брать не будет", - говорится в сообщении.

В КМУ объяснили, что жители сельской местности, которые хотят принять участие в монетизации, не должны ехать в отделение Ощадбанка, если он не представлен в их населенном пункте.

"Через уполномоченного представителя управления соцзащиты в сельском/поселковом совете можно передать новый пакет документов - в мае 2019 года всем субсидиантам, или новым нынешним заявителям - и специалисты сделают все самостоятельно", - отметили в правительстве.

Напомним, с 1 января 2019 года жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг будут предоставляться населению Украины в денежной форме. Проектом постановления предусматривается, что с 1 января 2019 года в денежной форме субсидии будут предоставляться тем домохозяйствам,которые впервые обратятся за ее получением. Домохозяйства, которым субсидия уже назначена в текущем году, продолжат получать ее до окончания отопительного периода в соответствии с действующим сегодня порядком путем перечисления бюджетных денег местными органами социальной защиты населения на счета организаций, которые предоставляют услуги. Людям никаких действий относительно переоформления субсидий до мая делать не нужно. С мая субсидии будут предоставляться в денежной форме всем домохозяйствам, которые ее получают на отопительный сезон, а также начнут в денежном виде предоставляться льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.