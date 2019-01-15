Рада запретила выселение из общежитий до 2022 года

Новости Бизнеса: ВР установила мораторий на выселение жильцов общежитий до завершения программы передачи общежитий в собственность территориальных громад.

Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в пункт 3 раздела VIII ”Заключительные положения” Закона Украины ”Об обеспечении реализации жилищных прав жильцов общежитий» (№9102).

Как передает корреспондент, за это решение проголосовал 241 народный депутат из 341, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом устанавливается, что с целью защиты жилищных прав жильцов общежитий, недопущения их незаконного выселения из занимаемых ими на определенных этим законом правовых основаниях жилых помещений, недопущения отчуждения общежитий, которые строились в советское время (до 1 декабря 1991 года) за общегосударственные средства, вводится мораторий на выселение из общежитий жильцов (кроме выселения по решению суда) и отчуждение (кроме передачи в коммунальную собственность соответствующих городских, поселковых, сельских советов в соответствии с данным Законом) общежитий, которые находятся в полном хозяйственном ведении или оперативном управлении предприятий, организаций, учреждений, независимо от формы собственности, или вошли в уставные фонды или капиталов акционерных или коллективных обществ (организаций), созданных в процессе приватизации или корпоратизации (в том числе тех, что в дальнейшем были переданы в уставные капиталы (фонды) других юридических лиц или отчуждены иным способом), со дня опубликования данного Закона до завершения выполнения Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных громад.

Ранее в этом положении речь шла о периоде в течение срока реализации Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных громад на 2017-2021 годы.

Кроме того, устанавливается, что этот мораторий действует на отчуждение любым способом указанных общежитий как объектов недвижимого имущества, жилых комплексов и/или их частей, их отдельных зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений и иного имущества, а также соответствующих земельных участков и их придомовых территорий в пользу физических или юридических лиц частного права.

В действующем положении указывается, что этот мораторий действует до 1 января 2022 года.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как отмечается в пояснительной записке, Законом ”О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения реализации жилищных прав жильцов общежитий”, который вступил в силу 4 июня 2017 года, Кабинету министров Украины поручено в течение трех месяцев со дня вступления в силу данного Закона представить на рассмотрение ВР с соответствующим финансовым обоснованием проект закона об утверждении Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных громад на 2017-2021 годы, предусмотрев включение в эту программу всех общежитий, на которые распространяется действие Закона ”Об обеспечении реализации жилищных прав жильцов общежитий», которые находятся в государственной собственности и которые были включены в уставные капиталы обществ, созданных в процессе массовой приватизации и корпоратизации.

В то же время, из-за того, что указанная Общегосударственная целевая программа Кабмином до сих пор не подана, ”возникает опасность формального толкования” соответствующей формулировки.