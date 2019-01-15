Скачать
Вторник, 15.01.2019
Украина возобновляет производство легендарного самолета
Украина возобновляет производство легендарного самолета
Укрзализныця снова возвращает билеты через интернет
Укрзализныця снова возвращает билеты через интернет
Свитолина - Голубич: лучшие моменты матча (Видео)
Свитолина - Голубич: лучшие моменты матча (Видео)
Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 15 января
Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 15 января

Рада запретила выселение из общежитий до 2022 года

Рада запретила выселение из общежитий до 2022 года
14:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: ВР установила мораторий на выселение жильцов общежитий до завершения программы передачи общежитий в собственность территориальных громад.

Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в пункт 3 раздела VIII ”Заключительные положения” Закона Украины ”Об обеспечении реализации жилищных прав жильцов общежитий» (№9102).

Как передает корреспондент, за это решение проголосовал 241 народный депутат из 341, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом устанавливается, что с целью защиты жилищных прав жильцов общежитий, недопущения их незаконного выселения из занимаемых ими на определенных этим законом правовых основаниях жилых помещений, недопущения отчуждения общежитий, которые строились в советское время (до 1 декабря 1991 года) за общегосударственные средства, вводится мораторий на выселение из общежитий жильцов (кроме выселения по решению суда) и отчуждение (кроме передачи в коммунальную собственность соответствующих городских, поселковых, сельских советов в соответствии с данным Законом) общежитий, которые находятся в полном хозяйственном ведении или оперативном управлении предприятий, организаций, учреждений, независимо от формы собственности, или вошли в уставные фонды или капиталов акционерных или коллективных обществ (организаций), созданных в процессе приватизации или корпоратизации (в том числе тех, что в дальнейшем были переданы в уставные капиталы (фонды) других юридических лиц или отчуждены иным способом), со дня опубликования данного Закона до завершения выполнения Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных громад.

В Украине на программу "теплых кредитов" выделили рекордную сумму

Ранее в этом положении речь шла о периоде в течение срока реализации Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных громад на 2017-2021 годы.

Кроме того, устанавливается, что этот мораторий действует на отчуждение любым способом указанных общежитий как объектов недвижимого имущества, жилых комплексов и/или их частей, их отдельных зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений и иного имущества, а также соответствующих земельных участков и их придомовых территорий в пользу физических или юридических лиц частного права.

В действующем положении указывается, что этот мораторий действует до 1 января 2022 года.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как отмечается в пояснительной записке, Законом ”О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения реализации жилищных прав жильцов общежитий”, который вступил в силу 4 июня 2017 года, Кабинету министров Украины поручено в течение трех месяцев со дня вступления в силу данного Закона представить на рассмотрение ВР с соответствующим финансовым обоснованием проект закона об утверждении Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных громад на 2017-2021 годы, предусмотрев включение в эту программу всех общежитий, на которые распространяется действие Закона ”Об обеспечении реализации жилищных прав жильцов общежитий», которые находятся в государственной собственности и которые были включены в уставные капиталы обществ, созданных в процессе массовой приватизации и корпоратизации.

В то же время, из-за того, что указанная Общегосударственная целевая программа Кабмином до сих пор не подана, ”возникает опасность формального толкования” соответствующей формулировки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Украина, Закон, Общежития, Общежитие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Ангела Сергея 2019: значение имени и поздравления
02 Именины (День Ангела) Сергея: поздравления в стихах
03 Штормовой ветер, "плюс" и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды
04 Гороскоп на сегодня, 15 января 2019: все знаки Зодиака
05 Украина подала в суд ООН заявление о юрисдикции в деле против РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Штормовой ветер, &quot;плюс&quot; и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Штормовой ветер, "плюс" и гололед: погода ухудшается
Министры с Климкиным из-за погоды не смогли попасть в Мариуполь
Климкин с министрами не долетели до Мариуполя
Филарет: Православная церковь Украины обязательно получит статус патриархата
Филарет: ПЦУ обязательно получит статус патриархата
Крещение Господне 2019: что нельзя делать в этот праздник
Крещение Господне 2019: что нельзя делать в этот праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь