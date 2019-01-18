Паевые взносы от застройщиков пополнили бюджет Киева на 500 млн

Новости Бизнеса: Бюджет Киева получил за 2018 год полмиллиарда гривен паевых взносов от застройщиков.

В бюджет города Киева в 2018 году поступило 543 миллиона гривен от застройщиков и заказчиков проектов по строительству и реконструкции объектов на территории столицы.

Об этом сообщили в Департаменте экономики и инвестиций КГГА.

Отмечается, что в целом Департамент экономики и инвестиций в 2018 году заключил 270 договоров о долевом участии в создании и развитии социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города Киева на сумму 592 млн грн.

«Выходу на такие показатели способствовало принятое Киевсоветом решения № 1370/5434 от 13.09.2018 г. о применении понижающего коэффициента 0,5 в формуле расчета размера взноса при условии уплаты средств долевого участия до конца 2018 года», - утверждают в департаменте.

Обращается внимание, что начиная с января 2019года при расчете обязательного взноса долевого участия понижающий коэффициент не применяется.

«Практика прошлых лет показывает, что это может стать причиной сокращения плановых поступлений в бюджет города, а следовательно - повлиять на финансирование работ на важных инфраструктурных объектах. Поскольку средства, полученные от уплаты паевых взносов, направляются на развитие городской инфраструктуры», - отметила директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник.

Поэтому сегодня департамент прорабатывает предложения к депутатскому корпусу о продлении практики применения понижающего коэффициента при уплате паевых взносов.