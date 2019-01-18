Скачать
Пятница, 18.01.2019
МИД Украины: У нас нет никаких дипотношений с РФ
МИД Украины: У нас нет никаких дипотношений с РФ
Путин согласился допустить иностранных специалистов в Керченский пролив
Путин согласился допустить иностранных специалистов в Керченский пролив
The Ring: Кличко вернется на три боя
The Ring: Кличко вернется на три боя
Крещенский Сочельник 2019: смс поздравления, открытки
Крещенский Сочельник 2019: смс поздравления, открытки

Паевые взносы от застройщиков пополнили бюджет Киева на 500 млн

Паевые взносы от застройщиков пополнили бюджет Киева на 500 млн
15:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Бюджет Киева получил за 2018 год полмиллиарда гривен паевых взносов от застройщиков.

В бюджет города Киева в 2018 году поступило 543 миллиона гривен от застройщиков и заказчиков проектов по строительству и реконструкции объектов на территории столицы.

Об этом сообщили в Департаменте экономики и инвестиций КГГА.

Отмечается, что в целом Департамент экономики и инвестиций в 2018 году заключил 270 договоров о долевом участии в создании и развитии социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города Киева на сумму 592 млн грн.

«Выходу на такие показатели способствовало принятое Киевсоветом решения № 1370/5434 от 13.09.2018 г. о применении понижающего коэффициента 0,5 в формуле расчета размера взноса при условии уплаты средств долевого участия до конца 2018 года», - утверждают в департаменте.

Обращается внимание, что начиная с января 2019года при расчете обязательного взноса долевого участия понижающий коэффициент не применяется.

«Практика прошлых лет показывает, что это может стать причиной сокращения плановых поступлений в бюджет города, а следовательно - повлиять на финансирование работ на важных инфраструктурных объектах. Поскольку средства, полученные от уплаты паевых взносов, направляются на развитие городской инфраструктуры», - отметила директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник.

Поэтому сегодня департамент прорабатывает предложения к депутатскому корпусу о продлении практики применения понижающего коэффициента при уплате паевых взносов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, КГГА, Застройщики, Киевсовет, Департамент экономики и инвестиций.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы
02 Гороскоп на сегодня, 18 января 2019: все знаки Зодиака
03 Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
04 Первое Лунное затмение 21 января 2019 года: особенности влияния Луны на человека
05 Рада приняла важный закон о социальных услугах: что изменится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Не только ЕС: Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 стран
Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 стран
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Верховная Рада завершила девятую сессию и ушла на каникулы до 5 февраля
Верховная Рада завершила девятую сессию
Крещенский сочельником 2019: поздравления в стихах
Крещенский сочельником 2019: поздравления в стихах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь