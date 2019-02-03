Китайская компания собирается "напечатать" жилой комплекс в Киеве

Новости Бизнеса: Китайская компания построит в Киеве жилой комплекс Pochayna Town с помощью 3D-печати

Неожиданная новость на фронте 3D-печати: китайская компания Nanjing China Development (на счету которой, как указано на сайте комплекса, строительство целых городов в Китае и 7-летний опыт работы), планирует начать строительство жилого комплекса Pochayna Town с помощью технологий объемной печати пионера этой отрасли — еще одной китайской компании WinSun.

Комплекс будет расположен рядом со станцией метро "Почайна" (бывшая "Петровка"). Обещают строить в рекордные сроки — по одному зданию в месяц.

Всего в комплексе Почайна Таун запланировано 8 домов, в которых будет от 6 до 24 этажей. Девелопер утверждает, что трёхмерная печать уменьшает потребность в новых строительных материалах на 30-60%, экономит 50-70% рабочего времени, использует на 50-80% меньше рабочей силы и стоит вполовину дешевле.

Технологии объемной печати планируется использовать для отдельных фасадных деталей домов и внутренних перекрытий, полностью "напечатан" будет крытый паркинг.

Помимо изящной игры слов (Почайна таун звучит почти как Чайна таун — так традиционно называются китайские кварталы во многих городах по всему миру, - ред.), застройщик обещает использование в жилом комплексе солнечных батарей на крышах для освещения территории, а также дзен-отделку квартир (под этим подразумевается минимальный ремонт), общие для всех жильцов смарт-пространства Инь-Янь и надземный бонсай-паркинг (первый в Киеве зеленый кассетный паркинг для всех жильцов комплекса с круглосуточной системой мониторинга и охраны).