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Украинским ТРЦ разрешат строить торговые залы любой высоты

Украинским ТРЦ разрешат строить торговые залы любой высоты
16:58 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: В Украине отменят требование об ограничении высоты торговых залов.

В проекте новых изменений в государственные строительные нормы относительно предприятий торговли вводится норма, согласно которой допускается без ограничений увеличивать высоту торговых залов, но при обязательном соблюдении необходимых требований.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба Минрегиона.

"Сегодня, согласно действующим нормам, возможная максимальная высота торговых залов в ТРЦ и других заведениях торговли ограничивается. Так, для торговых залов с площадью свыше 400 кв. м её можно повышать при соответствующем обосновании до 3,6 м, для залов свыше 1000 кв. м - до 4,8 м. Однако в современных условиях при реализации интересных архитектурных проектов соблюдение этих требований не всегда возможно. Поэтому, обновляя эти ГСН, мы решили убрать требование максимальной высоты торговых залов и ввести возможность проектировать их любой высоты", - сказал он.

По словам Парцхаладзе, это позволит предпринимателям строить современные и интересные объекты, а посетителям - получать торговые услуги в более современных и комфортных помещениях.

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Следовательно, согласно предложенным изменениям ГСН, допускается увеличивать высоту этажей с торговыми залами при наличии соответствующего обоснования по поводу механизации, оборудования, и конструкций. При этом, минимальная высота от пола до потолка должна составлять не менее 3 м, а для двухсветных торговых залов - не менее 5,8 м при наличии антресолей.

Изменения в ГСН уже утверждены. Они вступят в действие ориентировочно через 3 месяца после официального опубликования.

Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к выполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.

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Минрегион, ТРЦ, Лев Парцхаладзе, ГСН.
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