В Украине за 2018 год заключили 277 тысяч сделок купли-продажи недвижимости

Новости Бизнеса: В 2018 году в Украине было заключено на 8,4% больше сделок купли-продажи недвижимости, чем в 2017 году.

В 2018 году в Украине было заключено свыше 277 тыс. сделок купли-продажи недвижимости. Об этом сообщает киевский портал недвижимости domik.ua.

“Общее количество сделок купли-продажи, которые были заключены частными и государственными нотариусами по всей Украине, составлял 277 230. Это на 8,4% больше, чем было заключено в 2017 году”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего сделок купли-продажи недвижимости было заключено в Киеве (более 35 тыс. соглашений) и Днепропетровской области (около 28,5 тыс. сделок), а меньше всего покупали и продавали недвижимость в Черновицкой области (3,4 тыс. соглашений).

Напомним, Киевсовет с 1 января 2019 года в 30 раз снизил ставки сбора для субъектов, осуществляющих коллективное жилищное строительство и многоквартирное жилищное строительство с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры. За внесение соответствующих изменений в решение Киевсовета от 23 июня 2011 года "Об установлении местных налогов и сборов в г. Киеве" проголосовали сегодня на заседании 76 из 89 депутатов. Согласно документу, который рассматривался как безотлагательный, ставки сбора составляют 0,03% от размера минимальной зарплаты, установленной по состоянию на первое число отчетного периода.