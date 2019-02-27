Застройщики по итогам 2018 года сократили ввод жилья в эксплуатацию

Новости Бизнеса: Ввод жилья в Украине за 2018г сократился на 5,7%, без узаконенного самостроя – на 11,1%.

Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам 2018 года сократился на 5,7% по сравнению с 2017 годом – до 8 млн 689 тыс. кв. м.

Как сообщила Государственная служба статистики, указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

По данным Госстата, в 2018 году из общего показателя 5,7% (498,4 тыс. кв. м) жилья введено согласно временному порядку принятия в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.

Таким образом, ввод жилья без учета введенного жилья по временному порядку составил 11,1% - до 8 млн 191 тыс. кв. м.

Согласно сообщению, в городах в 2018 году введено в эксплуатацию 5 млн 652 тыс. кв. м общего объема жилья, в сельской местности – 3 млн 37 тыс. кв. м. При этом 48,9% общего объема жилья введено в одноквартирных домах, 51% – в домах с двумя и более квартирами, 0,1% – в общежитиях.

В целом за год в эксплуатацию введено 103,14 тыс. квартир общей площадью 8 млн 682 тыс. кв. м, при этом в городских населенных пунктах – 76,2 тыс., в сельской местности – 26,9 тыс. квартир.

Средняя площадь квартир составила 84,2 кв. м. При этом средняя площадь квартир в одноквартирных домах составила 160 кв. м, в многоквартирных – 57,9 кв. м.

В Киеве и области, а также во Львовской, Одесской и Харьковской областях по итогам 2018 года введено в эксплуатацию 55,1% общего объема жилья, в частности, в Киеве – 1 млн 255,9 тыс. кв. м.

Согласно статданным, сокращение объемов ввода жилья по итогам 2018 года зафиксировано в 12 областях и Киеве. При этом наибольшее снижение – в Винницкой области: на 26,3% - до 223,9 тыс. кв. м. На втором месте - Киев: снижение зафиксировано на уровне 24,5% - до 1 млн 255,9 тыс. кв. м.

Наивысшие показатели роста ввода жилья в 2018 году к предыдущему году (без учета временного порядка) зафиксированы в Херсонской (на 59,8%, до 95,1 тыс. кв. м), Черниговской (на 53,7%, до 287,5 тыс. кв. м), Харьковской областях (на 52%, до 528,9 тыс. кв. м).

По данным Госстата, в 2017 году показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине без учета временно оккупированной территории АРК и Севастополя и востока страны увеличился на 9% по сравнению с 2016 годом – до 10 млн 206 тыс. кв. м.