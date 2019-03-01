Скачать
Пятница, 01.03.2019
СНБО бьет тревогу: сокращение населения угрожает нацбезопасности
СНБО бьет тревогу: сокращение населения угрожает нацбезопасности
Рева рассказал, где можно будет получить "живые" деньги по субсидиям
Рева рассказал, где можно будет получить "живые" деньги по субсидиям
Ужасная авария Феттеля в Барселоне (Видео)
Ужасная авария Феттеля в Барселоне (Видео)
Масленица 2019: что обязательно нужно сделать женщинам
Масленица 2019: что обязательно нужно сделать женщинам

Рева рассказал, где можно будет получить "живые" деньги по субсидиям

Рева рассказал, где можно будет получить "живые" деньги по субсидиям
12:13 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Министр соцполитики Андрей Рева рассказал, когда украинцы получат субсидии "живыми деньгами" и как нужно будет оплачивать коммунальные услуги.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде 1 марта напомнил, что выплату субсидий в виде наличных пенсионерам будет осуществлять Пенсионный фонд одновременно с пенсией, а другим субсидиантам после 12 марта в любом отделении "Ощадбанка" как денежный перевод или на текущий счет.

По данным министра соцполитики, 2,323 миллиона домохозяйств, или 70% всех получателей будут получать субсидии "живыми деньгами" через Пенсионный фонд с 4 марта. Данный вид помощи будет выплачиваться тем же способом, как и пенсии – в банках или выплата через почтовые отделения. Выплата субсидий будет осуществляться в один день с пенсией.

Те, кто не являются пенсионерами, а это 1,055 миллиона домохозяйств, смогут получить наличные средства после 12 марта в любом отделении "Ощадбанка" в форме денежного перевода или на текущие счета в любое удобное время.

В платежках за февраль субсидия отражаться не будет - ее выдадут на руки

Коммунальные счета за февраль 2019 субсидиантам поступят без отражения субсидии. Ее в марте выдадут деньгами тем, кому помощь назначена с 2018 года. Ими субсидиант должен самостоятельно рассчитаться за февральские коммунальные платежи. Деньги, которые останутся после оплаты коммуналки, домохозяйство может использовать на собственные нужды.

Обязательный платеж отменяется

С марта такое понятие как обязательный платеж отменяется. Субсидианты будут получать всю сумму пособия на руки и должны самостоятельно рассчитаться за потребленный в феврале газ, электроэнергию, воду и тепло. Монетизированная субсидия, которая останется после оплаты коммуналки, может быть использована по своему усмотрению домохозяйства.

 За оплату коммуналки после 25 числа субсидии отменять не будут

Есть граждане, которым субсидия поступит вместе с пенсией в 20 числах марта - в их пенсионный день. В подавляющем большинстве это работающие пенсионеры. Возникает вопрос - как успеть оплатить коммунальные платежи за февраль и не отменят ли субсидию, если оплата произойдет после 25 числа?

Субсидию не отменят! Помощь наличными в следующем месяце так же придет в день выплаты пенсии. Главное, чтобы задолженности не было по состоянию на май 2019 - тогда, когда происходит переназначение субсидий на новый период.

По состоянию на 20 февраля 2019 года субсидию наличкой получат 3,378 миллиона домохозяйств. По словам Ревы, сумма субсидии "живыми деньгами" в среднем составит 1681 гривню. Однако это средний показатель, и каждый получит индивидуальную сумму. Аналогичные выплаты они получат в апреле за март и в мае за апрель.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ощадбанк, Андрей Рева, Пенсонеры, Субсидии живыми деньгами, Выплата субсидий деньгами, Даты выплаты субсидий деньгами.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Первый день весны: красивые поздравления в прозе и открытки
02 Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день
03 Оригинальные поздравления с первым днем весны 2019
04 Гороскоп на сегодня, 1 марта 2019: все знаки Зодиака
05 Выходные и праздники в марте 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Военные получат модернизированный танк Т-80
Военные получат модернизированный танк Т-80
Выходные и праздники в марте 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Выходные в марте 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Погода 1 марта: первый день весны будет снежным и холодным
Первый день весны будет снежным и холодным
Оригинальные поздравления с первым днем весны 2019
Оригинальные поздравления с первым днем весны 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь