Рева рассказал, где можно будет получить "живые" деньги по субсидиям

Новости Бизнеса: Министр соцполитики Андрей Рева рассказал, когда украинцы получат субсидии "живыми деньгами" и как нужно будет оплачивать коммунальные услуги.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде 1 марта напомнил, что выплату субсидий в виде наличных пенсионерам будет осуществлять Пенсионный фонд одновременно с пенсией, а другим субсидиантам после 12 марта в любом отделении "Ощадбанка" как денежный перевод или на текущий счет.

По данным министра соцполитики, 2,323 миллиона домохозяйств, или 70% всех получателей будут получать субсидии "живыми деньгами" через Пенсионный фонд с 4 марта. Данный вид помощи будет выплачиваться тем же способом, как и пенсии – в банках или выплата через почтовые отделения. Выплата субсидий будет осуществляться в один день с пенсией.

Те, кто не являются пенсионерами, а это 1,055 миллиона домохозяйств, смогут получить наличные средства после 12 марта в любом отделении "Ощадбанка" в форме денежного перевода или на текущие счета в любое удобное время.

В платежках за февраль субсидия отражаться не будет - ее выдадут на руки

Коммунальные счета за февраль 2019 субсидиантам поступят без отражения субсидии. Ее в марте выдадут деньгами тем, кому помощь назначена с 2018 года. Ими субсидиант должен самостоятельно рассчитаться за февральские коммунальные платежи. Деньги, которые останутся после оплаты коммуналки, домохозяйство может использовать на собственные нужды.

Обязательный платеж отменяется

С марта такое понятие как обязательный платеж отменяется. Субсидианты будут получать всю сумму пособия на руки и должны самостоятельно рассчитаться за потребленный в феврале газ, электроэнергию, воду и тепло. Монетизированная субсидия, которая останется после оплаты коммуналки, может быть использована по своему усмотрению домохозяйства.

За оплату коммуналки после 25 числа субсидии отменять не будут

Есть граждане, которым субсидия поступит вместе с пенсией в 20 числах марта - в их пенсионный день. В подавляющем большинстве это работающие пенсионеры. Возникает вопрос - как успеть оплатить коммунальные платежи за февраль и не отменят ли субсидию, если оплата произойдет после 25 числа?

Субсидию не отменят! Помощь наличными в следующем месяце так же придет в день выплаты пенсии. Главное, чтобы задолженности не было по состоянию на май 2019 - тогда, когда происходит переназначение субсидий на новый период.

По состоянию на 20 февраля 2019 года субсидию наличкой получат 3,378 миллиона домохозяйств. По словам Ревы, сумма субсидии "живыми деньгами" в среднем составит 1681 гривню. Однако это средний показатель, и каждый получит индивидуальную сумму. Аналогичные выплаты они получат в апреле за март и в мае за апрель.