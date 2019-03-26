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В Украине выросли объемы строительства

В Украине выросли объемы строительства
12:02 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Объемы строительной продукции за январь-февраль составили 15 млрд грн.

В феврале объемы строительства в Украине выросли на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

По данным ведомства, в январе-феврале рост составил 16,8%.

Объем выполненных строительных работ предприятиями Украины за два месяца 2019 года составил 15 млрд грн.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 79,8% от общего объема произведенной строительной продукции, капитальный и текущий ремонты - 10,9% и 9,3% соответственно.

В Госстате подвели итого нового строительства в 2018 году

Среди регионов по объемам выполнения строительных работ лидируют Днепропетровская область (почти 2 млрд грн), Харьковская (1,8 млрд грн), Одесская (1 млрд грн) и Киев (3,7 млрд грн).

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Строительство, Госстат, Объемы строительства.
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