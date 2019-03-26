В Украине выросли объемы строительства

В феврале объемы строительства в Украине выросли на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.
По данным ведомства, в январе-феврале рост составил 16,8%.
Объем выполненных строительных работ предприятиями Украины за два месяца 2019 года составил 15 млрд грн.
Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 79,8% от общего объема произведенной строительной продукции, капитальный и текущий ремонты - 10,9% и 9,3% соответственно.
Среди регионов по объемам выполнения строительных работ лидируют Днепропетровская область (почти 2 млрд грн), Харьковская (1,8 млрд грн), Одесская (1 млрд грн) и Киев (3,7 млрд грн).