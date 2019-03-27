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В гостиницах Украины появятся инклюзивные номера

В гостиницах Украины появятся инклюзивные номера
13:45 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Согласно новым нормам ГСН, с 1 апреля гостиницы Украины обяжут проектировать инклюзивные номера для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп.

На сайте правительства появилась информация о том, что с 1 апреля 2019 года в гостиницах будут обязательно проектировать универсальные номера, в проектировку которых были учтены потребности лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

В Минрегионе пожаловались, что гостиниц в Киеве, куда лица с инвалидностью имели бы беспрепятственный доступ, можно на пальцах подсчитать, а в других украинских городах ситуация с такими отелями обстоит еще хуже.

По данным, в Украине всего насчитывается около 2500 отелей и гостиничных комплексов. Согласно закону, равный доступ к этим заведений должны иметь все. В связи с этим, в новом ГСН по инклюзивности зданий и сооружений было предусмотрено обязательное требование  - при проектировании гостиниц организовывать не менее 10 % мест универсальными и удобными для всех категорий граждан, в том числе, людей с инвалидностью и другого маломобильного населения.

В соответствии с этими нормами все гостиницы также обязательно должны иметь беспрепятственный доступ извне и внутри. По прогнозам, такие изменения приведут к повышению доступности гостиничных заведений и позволят повысить уровень обслуживания в них.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 10 % украинцев имеют инвалидность и они остаются изолированными от общества из-за недоступности общественных заведений, транспорта, улиц и другой инфраструктуры, в частности, не могут пользоваться услугами отелей.

При этом, около 80 % людей с инвалидностью в Украине являются работоспособными и активными. Но реализация их прав невозможна, пока в Украине не будет создана реальная безбарьерная среда. Статистика ужасающая - почти 90 % пандусов построены неправильно, тактильной плитки практически нет и многие даже не знают, зачем она нужна, отсутствуют другие элементы доступности. Как раз для этого и был разработан новый ГСН по инклюзивности.

Ранее сообщалось, что Минрегион намерен изменить государственные строительные нормы (ГСН) и ввести обязательное проектирование лифтов в новых жилых домах этажностью от 4-х этажей и рекомендовать их установку в новом жилье этажностью от 3-х этажей. Также было отмечено, что в нормах будет рекомендоваться устанавливать пассажирские лифты в домах от 3-х этажей (или с высотой между основным и верхним жилыми этажами более 8 м), обязательно же планируется их устанавливать в домах этажностью от 4-х (или с условной высотой 11,2 м).

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Все по теме:

Украина, Гостиницы, Номера, Новые нормы ГСН, Лица с инфалидностью, Универсальные номера, Инклюзивные номера.
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