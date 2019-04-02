Что будет с гривной после выборов: НБУ дал прогноз по курсу на ближайшие месяцы

Новости Бизнеса: В НБУ отмечают, что в этом году с курсом складывается нетипичная для прошлых лет ситуация, в частности нет девальвации гривны, которая начиналась в декабре и длилась большую часть января.

На следующий день после первого тура выборов Президента Украины курс гривни существенно укрепился на межбанковском валютном рынке - как относительно доллара, так и относительно евро украинская гривня подорожала на 30 копеек.

Скорее всего, это простое совпадение, не имеющее отношения к выборам.

Об этом написал в Facebook председатель Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.

"За три первых месяца 2019 года гривня укрепилась по отношению к доллару на 1,8%, относительно евро на 3,7% (при оценке динамики курса гривни к евро нужно учесть повышение курса доллара к евро за период с 1,14 до 1,12 - напомню, что нацвалюта Украины ориентируется на доллар США", - сообщает Данилишин.

Он отмечает, что в этом году с курсом складывается ситуация, в значительной мере не типичная для нескольких предыдущих лет. В частности, мы не видим временной, но ощутимой девальвации гривни, которая начиналась в декабре и продолжалась большую часть января (2016-2018 годы), порой затрагивая и февраль (в 2015 году).

Вероятно, ключевую роль сыграло равномерное расходование средств госбюджета в конце года, что произошло впервые за последние 5 лет. Наиболее вопиющий случай агрессивного расходования бюджетных средств был в 2017 году, когда за декабрь остаток средств на едином казначейском счете правительства сократился в 10,6 раза. В результате чего официальный курс гривни к доллару с 1 декабря 2017 года по 24 января 2018 года снизился на 6,3%, сделав заметный вклад в высокую потребительскую инфляцию января-марта прошлого года.

В то же время, если сравнивать с предыдущим годом, можно заметить сходство динамики одного важного для курса гривни фактора. Имею в виду вложения нерезидентов в ОВГЗ. За первые два месяца прошлого года иностранные инвесторы увеличили свои вложения в украинские государственные ценные бумаги более чем в два раза (в абсолютном выражении - на 6 миллиардов гривень). А за январь-март 2019 года нерезиденты нарастили свои вложения в ОВГЗ в 3,2 раза (в стоимостном выражении - на 13,9 миллиарда гривень).

Как видим, политические риски не испугали иностранных финансовых "деятелей". Высокие ставки по ОВГЗ, на уровень которых влияет и сохраняется на высоком уровне учетная ставка НБУ, перевесили политические риски. И в прошлом и в этом году речь идет преимущественно о приобретении иностранцами "коротких" облигаций, срок обращения которых находится в пределах от 3 до 6 месяцев. Почему это настораживает? А потому, что мы в прошлом году видели, как выход иностранных спекулянтов из вложений в украинские госбумаги привел к существенному снижению курса нацвалюты, которое наблюдалось с конца июня по начало сентября.

Так, за период с 1 июня по 5 сентября 2018 года гривна снизилась к доллару на 9%. Очевидно, что свою роль тогда сыграли высокие цены на нефть, необходимость закачки газа в ПХГ, пауза в экспорте агропродукции, которая происходит в июне-июле, на стыке сельскохозяйственного маркетингового года. Но и серьезный объем погашения ОВГЗ, средства от чего нерезиденты конвертировали в инвалюту, тоже сделали вклад в прошлогоднюю летнюю девальвацию гривни. Стоит осознавать, что некоторые описанные элементы 2018 года могут повториться и в этом году. Впрочем, в ближайшие несколько месяцев скорее не стоит ожидать тревожных событий на валютном рынке Украины.

Во-первых, продолжится экспорт сельхозпродукции урожая прошлого года, который был рекордным - в конце марта опубликован окончательный отчет Госстата по сбору урожая 2018 года, в нем подтверждается преодоления исторической для Украины границы производства зерна на уровне 70,1 миллиона тонн. Также были получены самые высокие в истории показатели валового сбора кукурузы, сои, подсолнечника. Чрезмерного оптимизма питать не стоит, поскольку мировые цены на пшеницу и кукурузы уже несколько месяцев как стабилизировались на относительно невысоком уровне. Но благодаря большим объемам экспорта аграрии в очередной раз поддержат курс гривни. Во-вторых, начинается сезонное повышение спроса на продукцию и полуфабрикаты из черных металлов (они являются второй после сельхозтоваров статьей украинского экспорта).

Цены демонстрируют умеренно позитивную для украинских металлургов динамику - за первые три месяца 2019 года стоимость метрической тонны стали выросла на 6%. Следовательно, приток валюты от экспортной выручки в течение весны прогнозируется неплохой.

Кроме того, аграрии могут увеличить объемы ее продаж по сравнению с обычным уровнем - в связи с началом весенней посевной компании и необходимостью масштабных закупок топлива для ее проведения.

В-третьих, закупки природного газа весной традиционно снижаются, что соответствующим образом уменьшает спрос на иностранную валюту. В-четвертых, существенный рост импорта в первые два месяца 2019 года был обусловлен скорее временными факторами - закупкой тепловыделяющих элементов для АЭС, импортом энергетического угля (который сокращается в сравнении с предыдущими годами, а мировые цены на уголь за январь-февраль этого года снизились почти на 10%), активным ввозом автомобилей после окончания льготного режима таможенной легализации авто на еврономерах. Влияние этих причин на рост спроса на валюту снизят свою актуальность.

Наконец, есть еще один фактор, который может оказать положительное влияние на стабильность гривни в перспективе до конца года. Риторика руководства основных центральных банков мира свидетельствует, что повышение ставок и ужесточение монетарной политики, скорее всего, не будет ни в США, ни в Великобритании, ни в зоне евро.

Поэтому отношение финансовых спекулянтов к развивающимся рынкам будет улучшаться. Значит, не стоит ожидать бегства из валют стран с формирующимися рынками. Вероятность роста вложений в их госбумаги повышается. В отношении Украины это может привести к тому, что часть средств, полученных от погашения краткосрочных ОВГЗ не будет конвертирована в иностранную валюту, а реинвестированная в долговые госбумаги нашей страны.

Конечно, существенное влияние на курсовую динамику может оказать продолжение сотрудничества Украины с МВФ. Объемы погашения внешнего долга в 2019 году достаточно существенные, и, чтобы не тратить международные резервы НБУ, было бы крайне желательно продолжение привлечения кредитов МВФ и связанного финансирования. Но сейчас сложно делать предположения о сценариях развития ситуации в этом вопросе.

"Подводя баланс между рисками и перспективами гривни во временной перспективе 3-6 месяцев, склоняюсь к тому, что привычная для нескольких десятилетий ситуация, когда курс гривни снижался осенью, может смениться новой, похожей на прошлогоднюю - определенная девальвация в течение второй половины лета сменится укреплением курса нацвалюты в начале осени и его стабилизацией. Основным фактором будет экспортная выручка от сельхозпродукции. Украина все больше становится аграрной (и при этом деиндустриализированной) страной, поэтому и курс гривни все сильнее зависит от объема урожая сельхозпродукции и мировых цен на нее", - подчеркнул эксперт.