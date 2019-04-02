Нормы ГСН об автоматизированных автостоянках скоро вступят в силу

Новости Бизнеса: Новые ГСН об автоматизированных автостоянках вступят в силу с 1 июля.

Изменения в государственные строительные нормы (ГСН) о проектировании автоматизированных автостоянок для легковых автомобилей вступят в силу с 1 июля 2019 года, сообщила пресс-служба министерства регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ

Согласно сообщению, изменения в ГСН В.2.3-15:2007 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей" уже обнародованы в Информационном бюллетене Минергиона №3/2019.

По информации пресс-службы, действующей ГСН об автостоянках закреплена возможность проектирования только обычных и механизированных гаражей, тогда как автоматизированные гаражи позволяют экономить время водителей благодаря автоматизации процесса парковки, а также дают возможность увеличить вместимость автостоянок.

"Надеемся, что после вступления в силу этих изменений таких автостоянок в Украине станет значительно больше, а проблем с недостатком паркомест в крупных городах, особенно в центре, наоборот, станет гораздо меньше", – цитируется в сообщении пресс-службы.

Согласно изменениям в ГСН, автоматизированные гаражи можно пристраивать к домам при условии их отделения противопожарной стеной первого типа. При этом максимальный объем гаражного отсека должен составлять не более 200 автомобилей.