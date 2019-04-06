Стоимость строительства в Украине значительно выросла

Новости Бизнеса: Госстат констатирует увеличение стоимости строительных работ в Украине с начала 2019 года.

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-феврале 2019 года по сравнению с 2018 годом выросли на 13,9%.

Об этом говорится в данных на сайте Государственной службы статистики.

Больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства транспортных сооружений – на 20,7%.

Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства инженерных сооружений – на 10,3%.

При этом стоимость строительства в феврале 2019 года по сравнению с январем увеличилась на 0,1% (в январе по отношению к декабрю 2018 года выросла на 1,9%).

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения Операции объединенных сил.

Напомним, в Украине могут внедрить Единую государственную электронную систему в сфере строительства.