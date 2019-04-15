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В Украине разрешат проектирование перехватывающих автостоянок

В Украине разрешат проектирование перехватывающих автостоянок
15:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса: В Минрегионразвития анонсировали изменения в новых ГСН, в которых разрешено проектировать перехватывающие автостоянки.

В крупных городах Украины с 1 июля смогут проектировать перехватывающие автостоянки для разгрузки центра от чрезмерного количества автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, соответствующие изменения содержатся в государственной строительной норме (ГСН) ”Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей”, которая уже опубликована в информационном бюллетене министерства.

”Практика организации перехватывающих автостоянок очень распространена в Европе и других странах мира. Во-первых, это значительно облегчает движение транспорта в больших городах, во-вторых, разгружает центральные районы от избыточного количества автомобилей, уменьшая проблемы с парковками и пробками на дорогах. Как это работает? Владелец авто перед заездом в центр города может оставить свой автомобиль на такой парковке и пересесть на общественный транспорт, чтобы удобно добраться до необходимого места назначения. Создание таких перехватывающих парковок в Украине нормировано в новых изменениях в ГСН относительно автостоянок и с 1 июля они вступают в действие ”, - написал там.

В Минрегионе отметили, что создание перехватывающих парковок на въезде в центральные районы крупных городов будет способствовать уменьшению пробок на дорогах; решению проблем с нехваткой парковок; повышению экологического состояния городов; налаживанию транспортного движения в центральных районах городов.

По их словам, перехватывающие автостоянки должны располагаться вблизи железнодорожных станций, авиационных терминалов, станций метрополитена, остановок маршрутного такси и другого общественного транспорта, расположенного на подъезде к центральной части города.

«Минимальное расстояние до указанных объектов - 150 м. До 50% машиномест на перехватывающих автостоянках должны предусматриваться для длительного хранения авто (в течение дня), до 25% машиномест - для кратковременного хранения (на несколько часов)», - написали в пресс-службе.

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Транспорт, Минрегион, Авто, Автостоянка, Стоянка, ГСН.
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