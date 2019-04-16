В ГФС сообщили, сколько украинцы уже уплатили налога на недвижимость

Новости Бизнеса: В Государственной фискальной службе подсчитали, что украинцы с января 2019 года уплатили 107 миллионов гривен налога на недвижимость.

С начала 2019 года гражданами - владельцами объектов недвижимости уплачено в местные бюджеты уже 107 миллионов гривен налога на недвижимость, что на 45 миллионов гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

"По состоянию на 10 апреля текущего года гражданами уже уплачено в местные бюджеты 107 млн грн налога на недвижимость, что больше аналогичного периода прошлого года на 45 млн гривен", - указали в ГФС.

В целом, по оперативным данным, в текущем году физическим лицам - владельцам объектов недвижимости сформировано около 377 тыс. налоговых уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, что на 23 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. К оплате определено налога на общую сумму более 397 миллионов гривен, что на 134 миллионов гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным ГФС, наибольшие суммы начислений налога в Днепропетровской - 56 млн грн, Киевской - 52 млн грн, Львовской - 28 млн грн, Донецкой - 25 млн грн областях и Киеве - 32 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что в Государственной фискальной службе напомнили, какие налоги необходимо заплатить при получении наследства. Доход в виде стоимости унаследованного имущества (средства, имущество, имущественные или неимущественные права) в пределах, подлежащих налогообложению, и отмечается в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, кроме наследников - нерезидентов, обязаны уплатить НДФЛ до нотариального оформления об объектов наследства или в сельских населенных пунктах - до оформления уполномоченным на это должностным лицом соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства, и наследников, получивших в наследство объекты, облагаемые по на Левой ставке НДФЛ, а также другими наследниками - резидентами, которые оплатили НДФЛ до нотариального оформления объектов наследства или в сельских населенных пунктах - до оформления уполномоченным на это должностным лицом соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства облагается по ставке НДФЛ 18 процентов.