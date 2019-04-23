В Госстате отметили, что сумма субсидий на коммуналку выросла почти на 40%

Новости Бизнеса: Государственная служба статистики Украины сообщила, что с начала года размер средств на возмещение расходов на жилищно-коммунальніе услуги вырос на 37,7%.

Государственная служба статистики Украины сообщила, что в январе-марте 2019 размер субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг украинцам вырос на 37,7% процентов по сравнению с 2018 годом и составляет 649,1 миллиона гривень.

В Госстате отмечают, что в городах Украины субсидии назначены на сумму 412,7 миллиона гривень, в сельской – 236,4 миллиона гривень.

Кроме того, за субсидиями на оплату ЖКУ в январе-марте обратились 640,5 тысячи домохозяйств, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Отмечается, что в городской местности за три месяца 2019 года субсидии назначены 463,3 тысячи семей, в сельской – 284,3 тысячи семей. По сравнению с 1 кварталом 2018 года количество семей, которым назначены субсидии, выросло на 31,2%.

При этом, в Государственной службе статистики Украины рассказали, что средний размер назначенной субсидии на одну семью в марте 2019 года по сравнению с мартом прошлого года увеличился на 37% – до 660,4 гривни. В марте 2019 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 3,897 миллиона домохозяйств.