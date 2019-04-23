Скачать
Вторник, 23.04.2019
В "кошки-мышки" больше играть не буду: Гройсман анонсировал новые снижения цен на газ
В "кошки-мышки" больше играть не буду: Гройсман анонсировал новые снижения цен на газ
Волкер поддерживает прямой диалог Зеленского и Путина
Волкер поддерживает прямой диалог Зеленского и Путина
Супряга принес победу Динамо над Шахтером U-21
Супряга принес победу Динамо над Шахтером U-21
Пасхальные забавы в Белом доме: Мелания Трамп приняла участие в играх
Пасхальные забавы в Белом доме: Мелания Трамп приняла участие в играх

В Госстате отметили, что сумма субсидий на коммуналку выросла почти на 40%

В Госстате отметили, что сумма субсидий на коммуналку выросла почти на 40%
14:53 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Государственная служба статистики Украины сообщила, что с начала года размер средств на возмещение расходов на жилищно-коммунальніе услуги вырос на 37,7%.

Государственная служба статистики Украины сообщила, что в январе-марте 2019 размер субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг украинцам вырос на 37,7% процентов по сравнению с 2018 годом и составляет 649,1 миллиона гривень.

В Госстате отмечают, что в городах Украины субсидии назначены на сумму 412,7 миллиона гривень, в сельской – 236,4 миллиона гривень.

Кроме того, за субсидиями на оплату ЖКУ в январе-марте обратились 640,5 тысячи домохозяйств, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Отмечается, что в городской местности за три месяца 2019 года субсидии назначены 463,3 тысячи семей, в сельской – 284,3 тысячи семей. По сравнению с 1 кварталом 2018 года количество семей, которым назначены субсидии, выросло на 31,2%.

В Киеве получатели субсидий оплатили жилкомуслуги на 75%

При этом, в Государственной службе статистики Украины рассказали, что средний размер назначенной субсидии на одну семью в марте 2019 года по сравнению с мартом прошлого года увеличился на 37% – до 660,4 гривни. В марте 2019 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 3,897 миллиона домохозяйств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ЖКУ, Рост, Размер, Госстат, Сельская местность, Городская местность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оригинальное поздравление Зеленского от Елены Кравец
02 Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 23 апреля – День Солнцезахода
04 Недолго страдала: Марина Боржемская вышла в свет с новым мужчиной
05 ​Порошенко: Мы вернемся на Банковую после следующих выборов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК обработали почти 100% бюллетеней: Зеленский опередил Порошенко в три раза
Результаты выборов: Зеленский опередил Порошенко в три раза
ГБР проводит обыск в НАБУ
ГБР проводит обыск в НАБУ
Тепло до +24°: синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Уилл Смит сообщил о завершении съемок &quot;Плохих парней 3&quot;
Уилл Смит сообщил о завершении съемок "Плохих парней 3"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь