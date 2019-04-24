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В Украине сократили сроки разработки строительных норм

В Украине сократили сроки разработки строительных норм
16:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Правительство сократило сроки разработки и изменения государственных строительных норм вдвое.

Кабинет министров Украины сократил сроки разработки и изменения государственных строительных норм до 10 месяцев, тогда как ранее эта процедура занимала 1,5 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины со ссылкой на слова министра Геннадия Зубко.

«Гармонизация государственных строительных норм со стандартами ЕС и оптимизация процедуры и сроков их обработки позволит сделать их менее зарегулированными. Ключевой акцент на публичность и прозрачность. Отныне технические задания на разработку ГСН будут формироваться с привлечением предложений от общественности. Также мы уменьшаем этапность разработки ГСН, что позволит ускорить их пересмотр и исключить коррупционную составляющую», - цитирует Зубко пресс-служба.

Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.

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Все по теме:

Кабмин, Геннадий Зубко, Минрегионразвития, ГСН, Строительные нормы.
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