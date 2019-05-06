Парцхаладзе сообщил о новом подходе к проектированию и реконструкции супермаркетов

Новости Бизнеса: Согласно изменениям в нормах ГСН, все новые и реконструированные супермаркеты и другие магазины должны быть удобными для людей с инвалидностью.

Все новые и реконструированные супермаркеты и другие магазины продовольственных и непродовольственных товаров в Украине должны быть удобными для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

По его словам, соответствующие изменения содержатся в ГСН "Инклюзивность зданий и сооружений", которые вступили в силу в Украине с 1 апреля этого года.

"Сегодня многие супермаркеты и другие различные магазины, к сожалению, все еще остаются недоступными для людей с инвалидностью и другого маломобильного населения - не у всех есть безбарьерный доступ в здание, полки с продуктами или другими товарами высокие, проезды узкие, ценники плохо читаются. Так не должно быть и не будет! Потому что в новой ГСН по инклюзивности теперь введены четкие требования по устройству безбарьерного пространства в этих общественных заведениях", - написал он.

"Эти требования должны обязательно соблюдаться при проектировании новых или реконструкции действующих супермаркетов и других магазинов, и действуют уже с 1 апреля ", - добавил Парцхаладзе.

Он отметил, что, согласно ГСН, здания супермаркетов и других магазинов должны обязательно иметь беспрепятственный доступ как снаружи, так и внутри.

"Полки в торговых залах и кассы должны обустраиваться удобным способом для всех, в том числе, для людей с инвалидностью, которые передвигаются на колясках. То же касается и проходов/проездов. Их минимальная ширина должна составлять не менее 0,9 - 1 м", - написал он.

Также Парцхаладзе подчеркнул, что информация о расположении торговых залов и секций, ассортимента товаров и ценников должна контрастно выделяться и иметь доступную визуальную форму для людей с нарушениями зрения.

"А для людей с нарушениями слуха важная информация должна дублироваться текстами", - добавил он.

Справка. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.