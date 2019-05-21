В Фонде госимущества разработали законопроект для брокеров

Новости Бизнеса: В ФГИ вместе с представителями общественных организаций разработали законопроект, в котором регулируется деятельность брокеров в отрасли недвижимости.

Как сообщается на сайте ведомства, совместная работа общественных организаций, занимающимися, в частности, вопросами риэлторов, и представителей государственных органов позволила разработать законопроект, касающийся деятельности брокеров.

Документ был разработан согласно поручения Первого вице-премьер-министра - Министра по экономическому развитию и торговли Украины Сергея Кубива. Чтобы реализовать проект, в Фонде госимущества инициировали создание отдельной группы, в состав которой вошли представители общественных организаций в сфере недвижимости, ведущие аналитики и представители Минэкономики, Госфинмониторинга и АМКУ.

Целью создания законопроекта стало формирование действенной системы регулирования деятельности риэлторов представителями ОГ и гоструктурами. Документ определяет "правила игры" на рынке недвижимости, которые обязаны выполнять брокеры. Также законопроект предусматривает правовые нормы в деятельности организаций, обеспечивающие купле-продажу недвижимости или ее аренду.

В ведомстве подчеркивают, что на сегодняшний день нет определенной правовой системы, которая позволила бы регулировать деятельность брокеров в частности. Также нет правовых аспектов ответственности за нарушение законодательства в сфере проведения операций с недвижимостью. Разработанный проект закона определяет законодательные основы для ведения брокерской деятельности в Украине с возможностью улучшения предоставляемых услуг.

Так, благодаря этому законопроекту, украинские риэлторы смогут получить прозрачные и четкие правила, регулирующие работу каждого брокера на рынке недвижимости, определены обязательства участников рынка, разделяется общественное и государственное регулирование деятельности работников недвижимости. Согласно документу, осуществлять данного рода деятельность можно в определенных случаях, которые четко прописаны в проекте закона.

Положительным моментом разработанного акта является улучшение предоставляемых услуг путем обучения брокерской деятельности и подтверждения квалификации каждые три года. Контроль за работой риэлторов будет осуществляться специальной комиссией, а в некоторых случаях и саморегулируемыми организациями. Со стороны государства регулирование брокерской деятельности будет происходить в рамках регистрации субъектов. Именно в госорганах будут решать вопросы о предоставлении права вести брокерскую деятельность.

Данный документ находится на стадии рассмотрения, а также открыт для обсуждения и внесения дополнительных предложений. В случае, если законопроект примут, действовать он начнет только через год после того, как его обнародуют.