Скачать
Понедельник, 27.05.2019
В июле снизят цены на газ для населения
В июле снизят цены на газ для населения
Турчинов напомнил, что более не выполняет обязанности секретаря СНБО
Турчинов напомнил, что уже не выполняет обязанности секретаря СНБО
Украина - Катар: где и когда смотреть матч ЧМ-2019 (U-20)
Украина - Катар: где и когда смотреть матч ЧМ-2019 (U-20)
Сегодня Лили-Роуз Депп - 20: эффектные образы модели
Сегодня Лили-Роуз Депп - 20: эффектные образы модели

Строительные предприятия Украины нарастили объемы работ более чем на четверть

Строительные предприятия Украины нарастили объемы работ более чем на четверть
15:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Строительные предприятия Украины увеличили объемы работ на 28%.

Строительные предприятия Украины в январе-апреле 2019 года увеличили объемы работ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,1%, до 38,566 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В частности, объемы работ по строительству зданий за отчетный период увеличились на 14,4% – до 19,408 миллиарда гривень, при этом по строительству жилых зданий сократились на 3,4% - до 8,922 миллиарда гривень, а по строительству нежилых зданий увеличились на 36,8% - до 10,486 миллиарда гривень.

Объемы работ по строительству инженерных сооружений, по сравнению с прошлогодним периодом, выросли на 46,5% и составили 19,157 миллиарда гривень.

В Госстате отметили, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-апреле составили 79,3% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 12,1% и 8,6% соответственно.

Также сообщается, что строительные предприятия Киева за отчетный период увеличили объемы работ на 19,3% – до 9,312 миллиарда гривень, выполнив 24,1 % от общего объема работ в стране.

Промпроизводство в Украине выросло на 5,2%

В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось ранее, в 2018 году строительные компании Украины увеличили объемы работ по сравнению с 2017 годом на 4,4% – до 136 миллиардов гривень.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Госстат, Строительные работы, Строительные компании.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 27 мая – День Сидора-Огуречника
02 В Одессе бунт в колонии: произошел пожар и массовый побег заключенных
03 Стало известно, кто возглавил партию "Слуга народа"
04 Гройсман о политике Порошенко: Я считаю, что мы просто разные
05 Песков заявил, что позиция РФ по вопросу пленных украинских моряков не изменится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Госдолг Украины вырос на 1 млрд долларов
Госдолг Украины вырос на 1 млрд долларов
Бунт в колонии Одессы: в полиции рассказали подробности
Бунт в колонии Одессы: в полиции рассказали подробности
Всемирный банк предоставит Украине $200 млн в кредит
Всемирный банк предоставит Украине $200 млн в кредит
Ник Джонас нежно поздравил Приянку Чопру с годовщиной отношений
Ник Джонас нежно поздравил Приянку Чопру с годовщиной отношений
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь