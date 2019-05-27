Строительные предприятия Украины нарастили объемы работ более чем на четверть

Новости Бизнеса: Строительные предприятия Украины увеличили объемы работ на 28%.

Строительные предприятия Украины в январе-апреле 2019 года увеличили объемы работ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,1%, до 38,566 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В частности, объемы работ по строительству зданий за отчетный период увеличились на 14,4% – до 19,408 миллиарда гривень, при этом по строительству жилых зданий сократились на 3,4% - до 8,922 миллиарда гривень, а по строительству нежилых зданий увеличились на 36,8% - до 10,486 миллиарда гривень.

Объемы работ по строительству инженерных сооружений, по сравнению с прошлогодним периодом, выросли на 46,5% и составили 19,157 миллиарда гривень.

В Госстате отметили, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-апреле составили 79,3% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 12,1% и 8,6% соответственно.

Также сообщается, что строительные предприятия Киева за отчетный период увеличили объемы работ на 19,3% – до 9,312 миллиарда гривень, выполнив 24,1 % от общего объема работ в стране.

В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось ранее, в 2018 году строительные компании Украины увеличили объемы работ по сравнению с 2017 годом на 4,4% – до 136 миллиардов гривень.