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Минрегион в новых ГСН обязал строить туалеты в метро

Минрегион в новых ГСН обязал строить туалеты в метро
14:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Все сооруженные станции метро после 1 сентября текущего года будут оборудованы туалетами на входе и выходе.

В Украине c 1 сентября при строительстве станций метро должны обязательно предусматриваться туалеты для пассажиров на входе/выходе из станций.

Как сообщили в пресс-службе министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, соответствующая норма содержится в изменениях государственной строительной нормы (ГСН).

”Туалетам в метро быть! Уже с 1 сентября при проектировании новых станций метро или при проведении их реконструкции должны обязательно предусматриваться туалеты для пассажиров. Они должны располагаться на входе/выходе из станций. Это оптимальное размещение, которое с технической точки зрения возможно делать у нас, и это будет удобно для людей”, - написали в Минрегионе.

Там также отметили, что сегодня в действующей ГСН ”Сооружения транспорта. Метрополитены” отсутствует норма по проектированию общественных туалетов для пассажиров.

«Пример многих стран Европы, в частности, Франции, Великобритании и Австрии, показывает, что соответствующая практика размещения общественных туалетов при входе на станциях распространена и успешно действует. Мы учли мнение общественности, ведь вокруг этого вопроса было всегда много обсуждений. Тем более, что как и в Европе, так и в Украине, есть удачные примеры такого внедрения, например, харьковское метро”, - добавили в пресс-службе.

По их словам, согласно новым ГСН, во время нового строительства и реконструкции должны предусматриваться санузлы в пределах вестибюля станции метро, то есть на входе/выходе к ним.

«Санузлы должны обязательно быть доступными для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп. Их проектирование должно осуществляться в соответствии с требованиями ГСН ”Общественные здания и сооружения” и ГСН ”Инклюзивность зданий и сооружений», - отметили в Минрегионе.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что в сложных условиях при реконструкции станции возможно устраивать санузлы в совмещенных подземных переходах вне путей эвакуации или рядом со станцией на поверхности земли.

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Минрегион, Метро, Метрополитен, ГСН, Строительные нормы.
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