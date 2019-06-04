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Минрегион отчитался о темпах роста строительства жилья в І квартале

Минрегион отчитался о темпах роста строительства жилья в І квартале
10:22 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Министерство регионального развития Украины сообщило, что за период с января по март 2019 года в эксплуатацию в Украине ввели почти 2,5 млн кв.м жилья.

По итогам января-марта в Украине введено в эксплуатацию почти 2,5 млн кв. м жилья, из которых почти 57% в городах Украины, остальные - в селах. Это на 32,3% превышает результат соответствующего прошлогоднего периода. Об этом информирует пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

"Почти 2,5 млн кв. м жилья уже принято в эксплуатацию в этом году. Всего за 3 месяца уже введено в эксплуатацию более 26 тысяч новых квартир. Весомую долю в объеме всего принятого жилья составили частные дома. Отрасль динамично развивается. Надеюсь, что в этом и последующих годах мы сохраним эту тенденцию", - отметил заместитель министра регионального развития.

По данным статистики, в городах Украины было принято в эксплуатацию 1398,8 тыс. кв. м жилья (56,8%), в сельской местности – 1060 тыс кв. м (43,2%). 

В многоквартирных жилых домах было введено в эксплуатацию 38,3% от всего жилья, в одноквартирных (частные дома) – 61,7%. Всего за январь-март 2019-го принято в эксплуатацию 26098 новых квартир.

Госстат назвал лидера по объемам строительства в Украине

Кроме этого, в I квартале 2019 г. были приняты в эксплуатацию дачные и садовые дома общей площадью 182,8 тыс кв. м. Это на 86,8% больше, чем за 3 месяца прошлого года.

В разрезе регионов лидерами по объемам введенного в эксплуатацию жилья стали Киевская (384,9 тыс кв. м), Львовская (321,6 тыс кв. м) и Ивано-Франковская области (235 тыс кв. м).

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Жилье, Минрегион, Ввод, Эксплуатация.
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