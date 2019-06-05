Скачать
Среда, 05.06.2019
Гройсман рассказал, какой должна быть цена на газ для населения в июне и июле
Кабмин обяжет "Нафтогаз" снизить цену на газ
Эскалация на Донбассе: Зеленский обсудит в Брюсселе ситуацию с коллегами
Зеленский обсудит с европейскими коллегами ситуацию на Донбассе
Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC на несколько боев
Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC на несколько боев
Дональд Трамп оконфузился перед королевой Елизаветой II
Дональд Трамп оконфузился перед королевой Елизаветой II

Гройсман рассказал, какой должна быть цена на газ для населения в июне и июле

Гройсман рассказал, какой должна быть цена на газ для населения в июне и июле
12:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство обяжет НАК "Нафтогаз" снизить цену на газ для населения на летний период.

Кабинет министров Украины в среду утвердит решение, которым обяжет НАК "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения, установив ее на уровне около 8 тыс. грн за 1 тыс. куб/м на июнь, и 7,7 тыс. грн – на июль, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

По его мнению, "Нафтогаз" установил для населения на июнь цены на газ, превышающие уровень рыночных цен.

"Поэтому мы разработали еще один нормативный документ, который не даст "Нафтогазу" злоупотреблять своим монопольным положением… газ должен стоить в июне около 8 тыс. грн, в июле – 7,7 тыс. грн а не 8,8 тыс. грн. Это сегодня тот коридор, который полностью соответствует рыночной цене", – сказал Гройсман.

Напомним, общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-апреле 2019 года составила 730,7 млн грн, что на 27,2%, или на 199,3 млн грн, выше показателя января-апреля 2018 года. Эти показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и г.Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нафтогаз Украины, Кабинет Министров Украины, Снижение, Июнь, Июль, Цена на газ для населения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Директор "Мотор Сич" озвучил госсзаказ на крылатые ракеты "Нептун"
02 Приметы и обряды на 5 июня – День Леонтия - огуречника
03 Советы домохозяйкам: как сделать махровые полотенца снова мягкими
04 Вознесение Господне 2019: что нельзя делать в этот день
05 Рябошапка: президентский законопроект "реанимирует" закрытые дела НАБУ и САП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский рассказал, есть ли у него должность для Саакашвили
У Зеленского пока нет госдолжности для Саакашвили
Итоги дня 4 июня: Первый зарубежный визит Зеленского, суд по делу об убийстве мальчика, протесты в городах Украины
Главные новости за 4 июня
Прогноз погоды на 5 июня: 30° жара и кратковременные дожди с грозами
Погода на 5 июня: жара с дождем и градом
&quot;Первый зарубежный визит&quot;: Первая леди Украины восхитила стильным образом
"Первый зарубежный визит": Первая леди Украины восхитила стильным образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь