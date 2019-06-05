Гройсман рассказал, какой должна быть цена на газ для населения в июне и июле

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство обяжет НАК "Нафтогаз" снизить цену на газ для населения на летний период.

Кабинет министров Украины в среду утвердит решение, которым обяжет НАК "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения, установив ее на уровне около 8 тыс. грн за 1 тыс. куб/м на июнь, и 7,7 тыс. грн – на июль, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

По его мнению, "Нафтогаз" установил для населения на июнь цены на газ, превышающие уровень рыночных цен.

"Поэтому мы разработали еще один нормативный документ, который не даст "Нафтогазу" злоупотреблять своим монопольным положением… газ должен стоить в июне около 8 тыс. грн, в июле – 7,7 тыс. грн а не 8,8 тыс. грн. Это сегодня тот коридор, который полностью соответствует рыночной цене", – сказал Гройсман.

Напомним, общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-апреле 2019 года составила 730,7 млн грн, что на 27,2%, или на 199,3 млн грн, выше показателя января-апреля 2018 года. Эти показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и г.Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.