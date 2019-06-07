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Зубко рассказал о сроках установки счетчиков тепла во всех многоэтажках страны

Зубко рассказал о сроках установки счетчиков тепла во всех многоэтажках страны
14:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Во всех украинских многоэтажках появятся счетчики тепла.

До 2020 года Украина должна выйти на 100% подомовой коммерческий учет тепловой энергии в многоэтажных домах, что позволит гражданам платить за фактически полученную услугу, а не начисленную по нормативам.

Об этом сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в Раде вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Мы ввели коммерческий учет, и вы видите, что с 2014 года, когда домовой учет тепловой энергии был на уровне 23%, сейчас за 2018 год мы вышли на показатель 80% и задача стоит на протяжении 2019-2020 года выйти на 100% домового учета, который касается многоэтажного сектора", - сказал он.

По словам Зубко, невозможно управлять потреблением энергии, если услуга списывается по нормативам, поэтому введение коммерческого учета, позволит платить за полученную услугу, а не начисленную.

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Как сообщалось ранее, Зубко заявлял, что коммерческий учет потребленного тепла и воды с помощью счетчиков является наиболее эффективным средством в борьбе с поставщиками-монополистами и списанием расходов на коммуналку по завышенным нормам.

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Тепло, Геннадий Зубко, Счетчики тепла.
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