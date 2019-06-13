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Рева: При неуплате услуг ЖКХ будут начислять пеню, но не отбирать квартиры

Рева: При неуплате услуг ЖКХ будут начислять пеню, но не отбирать квартиры
10:10 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Министр соцполитики Андрей Рева сообщил, что за несвоевременную оплату услуг ЖКХ будуть начислять пеню, но забирать квартиры за долги не будут.

В случае своевременной неуплаты за коммунальные услуги украинцам будут начислять пеню, однако квартиры за долги по коммуналке забирать не будут. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в комментарии журналистам после заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Что касается пени - это соответствующая норма закона. Это не решение правительства, это решение народных депутатов. Такая пеня действительно будет начисляться с 10 июня 2019 года. Она небольшая, но я понимаю, насколько неприятно людям вообще представлять себе, что им будут начислять какую пеню. Эта норма будет действовать", - отметил министр.

При этом он добавил, что правительство урегулировало вопрос задолженности за доначисления газсбытами при назначении субсидии, в результате чего такая задолженность не учитывается.

По его словам, практики же по отбору квартир в украинской практике не было.

"Что касается возможности потери жилья. У нас есть Жилищный кодекс, который запрещает изменять договор жилищного найма в случае, если у человека есть задолженность по жилью. Что касается Гражданского кодекса, который предусматривает имущественную ответственность в случае задолженности по жилью, то у нас нет такой практики, чтобы забирали жилье через суд - разве что по банковским кредитам", - отметил Рева.

Напомним, общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-апреле 2019 года составила 730,7 млн грн, что на 27,2%, или на 199,3 млн грн, выше показателя января-апреля 2018 года. По данным Госстата, с начала 2019 года субсидии назначены 946,9 тыс. семей, что составляет 125,4% общего количества обратившихся за ними и на 23,8% выше показателя за аналогичный период 2018 года.

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Пеня, Андрей Рева, Долги за коммуналку, Квартиру забирать не будут.
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