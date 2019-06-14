С сентября на украинских дорогах могут появиться станции экстренной связи

Новости Бизнеса: Министерство регионального развития Украины анонсировало изменения государственных строительных норм по проектированию дорог общего пользования.

Согласно сообщению Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, в сентябре вступят в силу изменения в государственных строительных нормах по проектированию дорог общего пользования. Ими предусмотрена рекомендательная норма к созданию дорожной технологической связи на крупнейших украинских трассах для устройства так называемых SOS-станций - станций экстренной связи.

Они будут располагаться каждые 0,5 - 2 км вдоль трассы для вызова необходимой помощи: полиции, скорой или эвакуатора в случае экстренной ситуации на дороге.

Норма вступает в силу с 1 сентября этого года и касается нового строительства и реконструкции дорог I категории (трассы международного значения).

Внешний вид и комплектация таких SOS-станций, а также расстояние, на котором они будут располагаться и время прибытия на место соответствующих экстренных служб будут определяться индивидуально в соответствии с проектом - сообщается на сайте Министерства.