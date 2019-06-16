В Украине уже с июля можно будет безвозмездно присвоить адрес недвижимости

Новости Бизнеса: Министерство регионального развития сообщило, что с 1 июля 2019 года начнет действовать экспериментальный порядок по присвоению адресов объектам строительства.

Экспериментальный порядок присвоения адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества, который предусматривает возможность безвозмездного получения адреса, будет действовать в Украине с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

"Экспериментальный порядок по присвоению адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества будет действовать с 01 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экспериментальный порядок присвоения адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества введен на выполнение постановления Кабинета министров Украины от 27 марта 2019 года №367 "Некоторые вопросы дерегуляции хозяйственной деятельности".

"Он (новый порядок - прим. ред.) предусматривает возможность присвоения адреса на безвозмездной основе по желанию застройщика: во время получения строительного паспорта застройки земельного участка или градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка; после получения документа, который дает право на выполнение строительных работ; после приемки объекта в эксплуатацию", - поясняют в министерстве.

Присвоение адреса будут осуществлять соответствующие уполномоченные органы, такие как исполкомы сельского, поселкового, городского совета, районные и областные государственные администрации. В городе Киеве за это будут отвечать районные государственные администрации.

Минрегион добавляет, что в настоящее время также готовится приказ об утверждении порядка определения реквизитов адреса объектов строительства и объектов недвижимого имущества.