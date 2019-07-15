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Владельцы разрушенных домов на Донбассе получат компенсацию от государства

Владельцы разрушенных домов на Донбассе получат компенсацию от государства
11:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Кабмин определил механизм денежной компенсации за разрушенное в результате российской агрессии частное жилье.

Кабинет министров Украины установил механизм денежной компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии России на востоке Украины частное жилье, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

"Отныне владельцы жилых домов (квартир), которые были разрушены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, на востоке Украины смогут получить от государства денежную компенсацию", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в понедельник.

Отмечается, что сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины, при этом предельный его размер составит 300 тыс. грн.

В соответствии с принятым механизма, органы местного самоуправления (военно-гражданские администрации) будут проводить обследование жилья, разрушенного в результате вооруженной агрессии РФ и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам.

"К примеру, по информации Луганской областной военно-гражданской администрации по состоянию на 1 июня 2019 года в Луганской области насчитывается 393 разрушенных домов частной формы собственности", - говорится в сообщении.

По информации МинВОТ, для получения компенсации пострадавшие должны подать соответствующие заявления и документы в специально созданные комиссии при областных государственных администрациях, которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации.

Средства для обеспечения денежной компенсации за разрушенное жилье будут предусмотрены в государственном бюджете Украины.

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Кабмин, Компенсация, Донбасс, Российская агрессия, МинВОТ.
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