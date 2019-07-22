Минрегион обновит строительные нормы для ресторанов и кафе

Новости Бизнеса: Минрегион готовит изменения к строительные нормы по проектированию предприятий общественного питания.

Минрегион обновит государственные строительные нормы по проектированию предприятий питания, в частности, в новых нормах предлагают ввести современную классификацию таких объектов на замену старой советской.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра регионального, развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

По его словам, в Украине очень устарела классификация общепита, которая действует еще с советских времен.

Заместитель министра подчеркивает, что это может привести к нарушениям в обустройстве помещений, проведении коммуникаций и соблюдении санитарных требований.

"В действующих нормах ГБН относительно заведений питания содержатся только такие их разновидности: рестораны-бары, кафе, кофейни, кафе-бары, кафе-пекарни, кафетерии, закусочные (пельменные, вареничные, пиццерии, котлетные, блинные и т. д.), бары, ночные клубы, пивные залы, столовые, буфеты и тому подобное.

Но совсем не определены такие современные учреждения как фаст-фуд, уличная еда (стритфуд), фудкорты, лаундж-бары, бургерные, кондитерские, пабы, суши, детокс-, спорт-и smoky-бары и другие", - заявил он.

Также в действующих нормах не урегулирован вопрос возможного изменения / переквалификации одной разновидности заведения в другое.

"Мы сейчас активно работаем над обновлением норм общей командой - с экспертами и специалистами строительства, а также и самими рестораторами и общественностью", - добавил Парцхаладзе.