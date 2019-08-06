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В Украине могут ввести мораторий на новую застройку

В Украине могут ввести мораторий на новую застройку
14:49 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Минрегионстрой может ввести мораторий на новую застройку, если до конца 2020 года действующие генеральные планы населенных пунктов не будут обновлены.

Минрегионстрой может ввести мораторий на новую застройку, если до конца 2020 года действующие генеральные планы населенных пунктов не будут обновлены в соответствии с принятыми новых государственных строительных норм по градостроительству.

Об этом заявила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

Сейчас ни один из городов-миллионников в Украине не внес изменения в генеральные планы населенных пунктов согласно принятым новым государственным строительным нормам по градостроительству - ГСН "Планировка и застройка территорий".

"Пока это никто не сделал, и это также дискуссия. Мы хотим разработать мораторий: если города не ввели эти изменения, они не имеют права строить", - заявили в пресс-службе Минрегиона 

"Если нет изменений в генплане, то, например, Киев все изменения может делать через Кабинет Министров. Стыдно будет выходить на Кабмин. Если мы берем город в регионах, если у него нет современного генерального плана в соответствии с нашими строительных норм, тогда это город должен выйти на областной уровень. Так мы хотим стимулировать", - подчеркнула пресс-служба Минрегиона

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По словам заместителя министра, именно местная власть должна контролировать и регулировать законность застройки наших городов.

"В каждом городе есть три центра влияния: бизнес, общественность или власти. У нас есть перекос: либо бизнес влияет, или общество. Надо, чтобы именно местные власти управляли этими проблемами, ведь это развитие того или другого населенного пункта. Если мы ввели такое понятие как "голубая линия", надо это быстро сделать и закрыть вопрос с этажностью, и тогда не будет проблем с небоскребами", - заявили в Минрегионе.

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Кабмин, Минрегион, Минрегионстрой.
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