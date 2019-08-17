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Навигация, WI-FI и удобные скамейки: Минрегиона обновит ГСН по обустройству парков

Навигация, WI-FI и удобные скамейки: Минрегиона обновит ГСН по обустройству парков
16:35 Сегодня Телеграф Минрегиона Фото: pixabay

Новости Бизнеса:В Украине предлагают проектировать современные парки с навигацией и Wi-Fi.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы по благоустройству, в частности, по проектированию парков, скверов и других ландшафтных зон. Сейчас рассматривается предложение проектировать современные парки с навигацией, разграничением различных зон и возможностью подключения к сети Wi-Fi.

Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

"Современные парки - какими они должны быть? Думаю, большинство согласится, что там должны быть удобные и комфортные лавочки в достаточном количестве, различные зоны для проведения досуга, как детей, так и взрослых, доступная для каждого навигация и удобные указатели, карты и отметки движения для легкого ориентирования и передвижения, доступные современные туалеты. Wi-Fi тоже не помешает. И все это может быть реальным у нас. Поэтому сейчас мы детально изучаем международный опыт для возможного внесения соответствующих изменений в государственные строительные нормы по благоустройству, чтобы при проектировании парков такие удобства предусматривались ", - сказал он.

Сейчас рассматриваются следующие предложения в этих государственных строительных норм:

  • проектирования в достаточном количестве лавочек в парках, из которых 50% - со спинками для удобства людей с инвалидностью и других маломобильных групп, возможность размещения скамеек на газонах;
  • предсказания удобной и доступной для всех маломобильных групп навигации в парках - размещение указателей, отметок движения, карт и тому подобное;
  • зонирования парков и скверов в зависимости от вида досуга и посетителей: игровая зона для детей, зона для отдыха взрослого населения, велосипедная, пешеходная зоны и т.д.;
  • возможность закладки в парках соответствующих коммуникаций для внедрения Wi-Fi.

По словам Парцхаладзе, такие изменения будут способствовать появлению современных и удобных зон отдыха населения, как в Европе.

Кроме того, ранее заместитель министра сообщал, что Минрегион рассмотрит возможность проектирования в парках современных туалетов, питьевых фонтанчиков, кнопок вызова полиции и современных урн и контейнеров в достаточном количестве.

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Государственные строительные нормы (ДБН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением

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Парк, Минрегиона, Лев Парцхаладзе, ГСН.
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