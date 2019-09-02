В Киеве выросли цены на недвижимость: названа главная причина

Новости Бизнеса:Сети игровых залов предлагают большие суммы за аренду помещений.

С начала 2019 года стоимость аренды помещений на первых этажах зданий в Киеве выросла на 20%. Одной из причин такого подорожания стали сети игровых залов, которые активнее начали искать такие объекты. Об этом в интервью "НВ Бизнес" рассказала генеральный директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.

"Самой большой популярностью пользуются объекты площадью до 100 кв. м, не только в центре, но и в спальных районах города. Помимо ресторанов, магазинов и бизнесов из сферы услуг, в борьбу включились сети игровых залов. Они могут платить больше, что и приводит к росту ставок аренды", — сказала она.

Ольга Насонова отметила, что владельцы игорного бизнеса не торгуются и в некоторых случаях готовы платить больше по сравнению с представителями других сфер.

"Например, собственник помещения сдает его по $35 за кв. м в месяц и на него есть несколько претендентов. Представитель игорного бизнеса может предложить $50 за кв. м в месяц. Понятно, он получит предпочтение. Собственники ресторанов ограничены и не могут платить за аренду больше 20% своих продаж. В противном случае бизнес может оказаться неприбыльным", — объяснила она.

По словам главы директората Ассоциации франчайзинга Андрея Кривоноса, в таких помещениях свои объекты открывают заведения общественного питания, салоны красоты и отделения банков, но мест для всех желающих не хватает.

"Сейчас в Киеве наблюдается дефицит помещений, что связано с очень активным развитием сетей игровых салонов. Причем, он наблюдается не только в приближенных к центру города районах города, но и в спальных массивах — на Оболони, Позняках, Осокорках, в Голосеево. Проблем с арендой помещений не наблюдается на ДВРЗ, но этот район не привлекает бизнес", — рассказал он.