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Минрегион изменит правила размещения хостелов и магазинов

Минрегион изменит правила размещения хостелов и магазинов
15:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В 2020 году Минрегион с 2020г запретит размещать в новых ЖК хостелы и магазины площадью более 1 тыс. кв. метров.

Обновленные государственные строительные нормы (ГСН), запрещающие размещение в новых жилых домах гостиниц, хостелов и магазинов общей площадью более 1 тыс. кв. м, вступят в силу с 1 января 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона.

Как указывается в сообщении, новые ГСН также запрещают размещать в ЖК специализированные учреждения и предприятия, эксплуатация которых может привести к загрязнению территории и воздуха; специализированные магазины строительных, смазочных и других товаров (например, красок, лаков, огнеопасных веществ и материалов); мастерские по ремонту обуви и бытовых машин и приборов площадью более 100 кв. м; бани, сауны, производственные помещения, похоронные бюро и др.

В то же время документ разрешит проектировать на любых этажах ЖК встроенные и встроенно-пристроенные помещения общественного назначения: магазины, кафе, салоны красоты, отделения банков, др. Ранее это разрешалось делать только до третьего этажа включительно.

Норма распространяется исключительно на новое строительство жилых домов. Кроме этого, обязательным требованием размещения такого встроенного заведения является выделение его в отдельный противопожарный отсек.

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Исключение составляют объекты, негативно влияющие на человека по уровню шума, вибраций, электромагнитных излучений и радиации. Например, кафе с круглосуточным режимом работы, повышенным уровнем шума и проч.

Минрегион с 2020г запретит размещать в новых ЖК хостелы и магазины площадью более 1 тыс. кв. м

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Минрегион, Магазины, Хостелы, ГСН, ЖК.
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