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Украина через конкурс ищет эксплуататоров портов "Ольвия" и "Херсон"

Украина через конкурс ищет эксплуататоров портов "Ольвия" и "Херсон"
09:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Правительство Украины объявило конкурса на концессию портов "Ольвия" и "Херсон".

Министерство инфраструктуры Украины объявило о проведении концессионных конкурсов по передаче в концессию имущества госпредприятий "Стивидорная компания "Ольвия" и "Херсонский морской торговый порт" и соответствующего имущества госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).

Как говорится в публикации в четверг в правительственной газете "Урядовый курьер", в случае "Ольвии" концессия по результатам конкурса предоставляется на 35 лет, в случае Херсонского порта – 30 лет.

Заявки на участи е принимаются в течение 60 дней,

Как ранее отметил бывший тогда министром инфраструктуры Владимир Омелян, основная задача двух указанных пилотных проектов - привлечь международные практики и технологии в украинские порты.

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На проведение конкурса и определение победителя действующее законодательство дает немногим более трех месяцев.

"С победителями будут подписаны договора, сторонами которых станут: Мининфраструктуры, АМПУ, компания победитель конкурса, а также предприятие (SPV, т.н. "проектная компания"), которое будет создано и зарегистрировано победителем конкурса в Украине для реализации проекта", - уточняло АМПУ.

Согласно ранее обнародованной документации, общий объем ожидаемых инвестиций со стороны концессионеров составит 17,3 млрд грн на протяжении 35-летнего срока концессии для "Ольвии" и 1,4 млрд грн за 30 лет концессии херсонского порта. Инвестиции будут направлены на обновление инфраструктуры и развитие портов.

В течение первых трех лет в "Ольвии" планируется построить новый зерновой терминал мощностью 2 млн тонн/год (инвестиции 1,56 млрд грн), а в морпорту "Херсон" провести неотложное обновление активов (инвестиции 216 млн грн).

По данным Мининфраструктуры, заинтересованность в концессии госстивидоров в портах "Ольвия" и "Херсон" ранее проявили более 25 украинских и зарубежных компаний из США, Китая, Франции, Швейцарии, Великобритании, Японии, Турции, Катара и Кореи. В частности, "Нибулон", один из крупнейших зернотрейдеров Украины, отмечал, что может инвестировать в Херсонский порт.

Мининфраструктуры и Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка с целью развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в портовой отрасли 14 ноября 2017 года подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому IFC поможет структурировать проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) в двух указанных выше украинских портах.

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Мининфраструктуры, АМПУ, Ольвия, Администрация морских портов Украины, Херсонский морской торговый порт.
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