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Главный строительный инспектор Украины был уволен Кабмином

Главный строительный инспектор Украины был уволен Кабмином
13:38 Сегодня Телеграф Фото: ГАСИ

Новости Бизнеса:Кабмин уволил ранее не прошедшего испытательный срок главу Государственной архитектурно-строительной инспекции.

На сегодняшнем заседании правительства Украины был уволен вместе с заместителем глава Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Об этом передает пресс-служба Кабмина.

Должность главы ГАСИ занимал Сергей Кузьмин, а его заместителем был Валерий Филончук.

Летом 2019 года Кабмин получил представление вице-премьер-министра о том, что Сергей Кузьмин не прошел испытательный срок, однако он так и не был уволен, продолжая выполнять обязанности главы ведомства.

Сергей Кузьмин в марте 2019 года в борьбе с тремя кандидатами выиграл конкурс и был назначен на должность главы ГАСИ. Чиновник управлял госпредприятием "Укргосстройэкспертиза" с 2016 года. Кроме должности главы ГАСИ Кузьмин также участвовал в конкурсе на кресло главы Госгеонедр.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, исполняющим обязанности главы ГАСИ был назначен Александр Строкач.

Напомним, сегодняшним решением Кабмина заместитель главы Национальной полиции Украины Игорь Клименко назначен на должность руководителя Нацполиции.

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Кабмин, ГАСИ, Сергей Кузьмин.
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