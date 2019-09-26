Бьет рекорды: рост строительства в Украине достиг 120%

Новости Бизнеса:Застройка территорий Украины продолжается с заметным опережением прогнозов.

Строительная отрасль Украины продолжает ставить рекорды. Уже который месяц подряд объемы строительства растут. Так, по итогам января-августа 2019 года по сравнению с прошлогодними показателями индекс строительной продукции составил 120,8%. Об этом сообщает пресс-служба Минрегионразвития.

"За 8 месяцев строительные компании уже выполнили работы на 97 млрд грн., Что на 20,8% больше по сравнению с прошлогодними показателями. Лидеры - Днепропетровская, Одесская, Харьковская области и Киев", - сказано в сообщении.

Так, в Днепропетровской области было выполнено строительных работ на 11,7 млрд грн, в Одесской - на 9,3 млрд грн, Харьковской - 8,7 млрд грн, в Киеве - на 23 млрд грн.

Строительство жилых зданий по сравнению с январем-августом прошлого года выросло на 2,1%, нежилых - на 33,8%, инженерных сооружений - на 23,9%.

Новое строительство, реконструкция и техперевооружение составляли 76,4% от общего объема произведенной продукции, капитальный и текущий ремонты - 15,4% и 8,2% соответственно.