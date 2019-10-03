Украина перешла от советских к современным методам в строительстве

Новости Бизнеса:Депутаты большинством голосов ввели в Украине параметрический метод нормирования в строительстве.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1052 "О внесении изменений в закон Украины "О строительных нормах" по совершенствованию нормирования в строительстве", предусматривающий введение параметрического метода нормирования.

Как передает корреспондент, за соответствующий законопроект проголосовали 259 народных депутатов.

Законопроектом предусмотрен переход от советского распорядительного метода формирования требований строительных норм к параметрическому, широко применяемому в развитых странах. "Это позволит внедрять современные архитектурные решения и новые технологии в строительстве», - отметила один из инициаторов законопроекта народный депутат Елена Шуляк ("Слуга народа").

По ее словам, ко второму чтению документа к нему было предложено 29 поправок и предложений, из которых восемь учтено, четыре учтено редакционно.

Как пояснила Шуляк, параметрическим методом предусматривается установление параметров, которые определяют безопасность, функциональность и качество объекта. В качестве параметров будут использоваться цели, функциональные требования и критерии, которым должен соответствовать объект.

«То есть, если раньше в ГСН шла речь, например, что ширина проезда должна быть 6 м., то теперь будет современно сформулировано: ширина проезда должна обеспечивать беспрепятственный проезд грузового автомобиля и легкового автомобиля с обеспечением безопасности движения пешеходов по тротуару. Поэтому проектировщик будет высчитывать необходимые показатели и предлагать альтернативные решения», - добавила она.

Как сообщалось, законопроектом №1052 также предусмотрено расширение круга базовых организаций, которые могут участвовать в разработке строительных норм, ввести процедуру проверки актуальности стройнорм, соответствия их законодательству и достижениям науки и техники.