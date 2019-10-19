Кабмин: Земельная реформа станет результатом национального диалога

Новости Бизнеса:В Кабмине утверждают, что важнейшие пожелания и замечания фермеров, аграрных ассоциаций и крестьян уже учтены.

Власти учтут замечания всех сторон к законопроекту об обороте земель, и земельная реформа станет результатом национального диалога.

Об этом заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий во время общественного обсуждения земельной реформы с руководителями территориальных громад и экспертами отрасли, что состоялось в Киеве 19 октября, сообщается на Правительственном портале.

"Уже сегодня учтены важнейшие пожелания и замечания фермеров, аграрных ассоциаций и простых крестьян. На данной встрече нам важно услышать мнения представителей территориальных громад. Земельная реформа станет результатом национального диалога", - сказал Высоцкий.

Отмечается, что также в обсуждении приняли участие председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, уполномоченный Президента Украины по земельным вопросам, народные депутаты Роман Лещенко, представители Минэкономики и Госгеокадастра.

Во время мероприятия были представлены основные положения законопроектов №2194, №2195, №2280 по земельной реформе. Каждый участник дискуссии имел возможность задать вопрос и внести альтернативные предложения.

"Мы пригласили глав ОТГ и председателей сельсоветов из всех регионов. Основная тема сегодняшней встречи - это послушать друг друга о нюансах земельных законопроектов, связанных с новыми полномочиями территориальных громад, которые будут добавляться и усиливаться. Нам важно найти компромисс, от которого все, так или иначе, выиграют", - отметил Сольский.

По его словам, первым важным вопросом является обсуждение делегирования полномочий по распоряжению землями от Госгеокадастра главам ОТГ, громадам. Другой важный момент - вопрос упрощения землеустроительных процедур, с другим регулированием особо ценных земель, с дополнительными возможностями по наполнению кадастра, с большими полномочиями ОТГ в этой сфере.

Как сообщалось ранее, накануне, 18 октября, профильный комитет парламента распространил информацию об уже принятом решении рекомендовать Раде принять за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 2178-10 (этот законопроект № 2178-10 , внесенный 14-ю депутатами от "Слуги народа", является альтернативным правительственному. Всего в парламенте зарегистрировано 11 законопроектов по обращению земель.)

В то же время член комитета, народный депутат из фракции "Батьківщина" Вадим Ивченко заявил, что заседание аграрного комитета, которое было назначено на 14.30, перенесли на 9 часов утра 18 октября, причем членов комитета проинформировали об этом уже по факту принятия решения по законопроекту о рынке земли.

Впоследствии депутаты согласовали решение о проведении заседания аграрного комитета на следующей неделе.

Как известно, запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине был введен в 2001 году. С 2002 года мораторий неоднократно продлевался. В декабре 2018-го Верховная Рада продлила его до 1 января 2020 года.

Власть планирует запуск рынка земли осенью 2020 года.