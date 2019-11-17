Проектирование залов в учреждениях культуры осовременили

Новости Бизнеса:Конфедерация строителей Украины ввела новые государственные строительные нормы.

Звук в кинотеатрах и концертных залах будет лучше благодаря новым требованиям к акустике в государственных строительных нормах.

Об этом говорится в сообщении президента Конфедерации строителей Льва Парцхаладзе.

Новая ГСН для заведений культуры вступила в силу с 1 ноября этого года и касается проектирования новых и реконструкции существующих зданий учреждений культуры. Это кинотеатры, театры, концертные залы, музеи и тому подобное.

"Качество звука - это не только правильное оборудование, но и должное архитектурное планирование зала по форме, материалам и так далее. В новом ГСН для заведений культуры были пересмотрены и обновлены эти требования, чтобы будущие концертные залы, театры и залы в кинотеатрах строились лучше — с лучшим звуком без эхо и других дефектов", - заявил Парцхаладзе.

Он привел несколько примеров изменений в ГСН для заведений культуры, связанных с акустикой:

- прямоугольная форма зала и плоский горизонтальный потолок допускается только для планирования небольших лекционных залов до 200 человек. А на большее количество зрителей лучше делать трапециевидную форму с углом раскрытия 10-12 градусов.

- в залах с большим потолком и шириной, чтобы не провоцировать различные звуковые отражения и запаздывания на первых рядах, необходимо применять звукоотражающие конструкции на потолках и стенах, которые направляли бы отраженный звук на более отдаленные места.

- "театральное эхо" может возникнуть в случае, если задняя стена зала примыкает к потолку под углом 90 градусов. Чтобы это предотвратить, нужно заднюю часть потолка проектировать с наклоном в сторону задней стены применять специальные отделочные материалы с акустическими свойствами.

- для эффективного рассеивания отраженного звука в залах должны применяться специальные рассеивающие элементы. А для ограждающих конструкций залов не рекомендуется использовать гладкие параллельные плоские поверхности.

В ГСН также отмечено, что одним из важных этапов акустического проектирования должно быть компьютерное моделирование и расчет локальных акустических критериев. Это нужно для оценки разборчивости речи, ясности звучания, громкости и тому подобное.