Рынок земли: в "СН" предлагают продавать не более 20 тысяч га в одни руки

Новости Бизнеса:В "Слуге народа" обсуждают лимиты максимальной концентрации земли в одних руках.

Во фракции "Слуга народа" планируют ограничить максимальную концентрацию земель сельскохозяйственного назначения после открытия рынка от 5 до 20 тысяч га в одни руки.

Об этом журналистам в кулуарах парламента рассказал член фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

"Сейчас коридор, который обсуждается - от 5 тыс. до 20 тыс. га в одни руки", - отметил Потураев.

По словам депутата, изначально планировалось ограничение - до 50 тысяч гектаров в одни руки.

Как отметил Никита Потураев, в понедельник на заседании фракции "Слуга народа" депутаты дискутировали по этому вопросу.

"Собрали, обсудили всю информацию, которую привезли мажоритарные депутаты", - сказал Потураев.

Как сообщалось ранее, народные депутаты 12 ноября в первом чтении поддержали законопроект № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который предусматривает отмену моратория на продажу земли с 1 октября 2020 года.

Законопроект, принятый в первом чтении предусматривает максимальную концентрацию земель в одни руки - до 200 тыс га.