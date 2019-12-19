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Очередь на жилье: в Минобоороны придумали, как решить проблему

Очередь на жилье: в Минобоороны придумали, как решить проблему
17:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В Минобороне говорят, что намерены решить проблему жилья для военнослужащих с помощью депозитно-монетарной программы.

В Министерстве обороны Украины квартирную очередь среди военнослужащих намерены решать с помощью депозитно-монетарной программы.

Об этом сообщил заместитель министра Алексей Марцинюк на пресс-конференции по презентации программы трансформации МОУ и Вооруженных сил Украины.

По словам Марцинюка, обеспечение жильем является одним из критических направлений, и в оборонном ведомстве ответственно берутся за это дело.

"Подходим комплексно. Работаем как со спросом, так и с предложением. Что имеется в виду? Есть очередь более 47 тысяч на постоянное жилье. Есть служебное жилье, служебные комиссии ... Все происходит непрозрачно, неэффективно, огромное количество коррупции. Итак, в первую очередь мы переводим в учет все жилье и процессы выдачи жилья в электронную централизованную форму ", - сказал он.

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Чиновник отметил, что это также касается компенсаций за поднаем жилья.

"Для новых военнослужащих мы отказываться постепенно от раздачи квартир, потому что эта практика очень несправедлива и неэффективна, и из постсоветских стран она осталась только в Украине, - она, скажем так, не работает. Вместо этого мы будем переходить на депозитно-монетарную программу", - отметил замминистра.

Он отметил, что "этот переход позволит наконец положительно решить вопрос квартирной очереди в течение ближайших лет".

Кроме того, уже начал формироваться единый земельно-объектный банк Минобороны, который будет направлен на реализацию жилищного фонда (будет вестись собственно строительство).

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Также будет рассматриваться концепция государственно-частного партнерства для незавершенных объектов строительства, для долгостроев.

Марцинюк добавил, что за счет жилищного фонда будет закрываться квартирная очередь и будет формироваться фонд штатного должностного жилья, где военнослужащие будут находиться в течение службы.

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Военнослужащие, Минобороны, Квартиры, ВСУ, Алексей Марцинюк.
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