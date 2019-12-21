Экономят до 60%: в КГГА рассказали, как киевляне снижают расходы на тепло

Новости Бизнеса:Власти Киева рассказали о преимуществах проведения мер по энергомодернизации.

В ноябре 2019 года оплата за 1 кв. м отапливаемой площади для жителей киевских домов с установленными индивидуальными тепловыми пунктами и проведенными энергоэффективными мерами, в частности, для участников муниципальной программы "70/30%", составила 14-15 грн. Об этом заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба администрации.

По его словам, эта сумма на 60,5% меньше, чем нормативный тариф на отопление 38,5 грн за 1 кв. м. Например, семья, проживающая в квартире площадью 50 кв. м, за ноябрь оплатила за отопление до 750 грн.

"Более 500 жилых домов столицы стали участниками муниципальной программы, на которую город направил более 420 млн грн, провели энергомодернизацию в зданиях... В доме ОСМД "Осокорки-Киев" на улице Богдана Гмыри, за ноябрь оплатили меньше 10,90 грн за 1 кв. м. В доме установили индивидуальный тепловой пункт с возможностью погодного регулирования. Система позволяет оперативно регулировать подачу теплоносителя, почти в четыре раза уменьшив стоимость услуги для жителей", – объясняет Петр Пантелеев.

Он отметил, что даже два одинаковых дома, параллельно введенные в эксплуатацию, могут потреблять разное количество тепловой энергии.

"Безусловно, есть энергозатратные здания, где вопрос энергомодернизации стоит очень остро. Именно поэтому мы увеличиваем объемы финансирования городских программ энергомодернизации на 2020 год. Программы действуют не только для домов ОСМД и ЖСК, но и для всех многоэтажек", - добавил замглавы КГГА.