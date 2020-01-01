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В Украине с 1 января застройщики больше не будут платить паевой взнос

В Украине с 1 января застройщики больше не будут платить паевой взнос
06:15 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Застройщики с этого года прекращают уплату паевых взносов.

В соответствии с Законом № 132 - IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине" с 2020 года застройщики постепенно прекращают уплату паевых взносов, сообщает УНН.

Договоры об уплате паевого взноса, заключенные до 1 января 2020 года, остаются действительными и продолжают свое действие до момента их полного исполнения.

В течение 2020 заказчики строительства на земельном участке в населенном пункте должны перечислять в соответствующий местный бюджет средства для создания и развития инфраструктуры населенного пункта (то есть в течение 2020 будет действовать переходный период, а окончательно вклад будет отменен с 2021). При этом размер долевого участия составляет (если меньший размер не установлен решением органа местного самоуправления, действующим на день вступления в силу Закона):

- для нежилых зданий и сооружений - 4% общей сметной стоимости строительства объекта;

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- для жилых домов - 2% стоимости строительства объекта рассчитывается в соответствии с основными показателей опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины, утвержденных центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную жилищную политику и политику в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

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Закон, Застройщики, Паевой взнос.
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