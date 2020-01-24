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Лидирует по скорости развития: Милованов выделил одну из сфер промышленности

Лидирует по скорости развития: Милованов выделил одну из сфер промышленности
12:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:В Минэкономики назвали сферу промышленности, которая лидирует по темпам роста.

Производство строительной продукции в 2019 году выросло на 20% по сравнению с 2018 годом, что сделало ее лидером по темпам роста среди отраслей промышленности.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал в Facebook.

"В 2019 году сфера строительства была лидером по темпам роста. По итогам 2019 года (п/п) по предварительным данным Госстата в строительстве наблюдался рост объемов выполненных работ на 20% (плюс 8,5% в 2018 году)", - написал Милованов.

Он отметил, что одним из факторов роста является активная государственная политика по улучшению транспортной инфраструктуры, в частности, автомобильных дорог, которая реализовывалась с использованием средств государственного и местных бюджетов, средств международных доноров. Так, согласно "Отчету об использовании средств государственного дорожного фонда" Госказначейства за 11 месяцев 2019 года (п/п) расходы фонда увеличились в 1,5 раза и составили 40,6 млрд грн.

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"Это в сочетании с увеличением вложения собственных средств предприятий в модернизацию и расширение производства обусловило значительное увеличение строительства инженерных сооружений ("плюс" 23,3%) и нежилых зданий (плюс 27,4% соответственно)", - констатировал министр.

Впрочем, в жилищном строительстве, по сравнению с другими подвидами строительной деятельности, в прошлом году рост был незначительным (3% по сравнению с 2018 годом). Это обусловлено, отметил Милованов, значительным предложением нового жилья в предыдущие годы.

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Все по теме:

Строительство, Госстат, Минэкономразвития, Минэкономики, Тимофей Милованов.
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