Турция поможет построить жилье для крымских татар

Новости Бизнеса:Президент Турции Тайип Эрдоган поможет Украине обеспечить жильем около 500 семей крымских татар.

Турецкие специалисты в ближайшие дни приедут в Украину, чтобы выбрать участки для строительства 500 квартир для крымских переселенцев в рамках договоренности президентов Украины и Турции.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в выступлении на форуме "Age of Crimea" (Время Крыма), посвященном Дню крымского сопротивления российской оккупации.

"Мы договорились вместе с Президентом Эрдоганом, с Турцией построить 500 квартир для крымских переселенцев. В ближайшие дни турецкая сторона приезжает в Украину, чтобы выбрать участки для строительства", - сказал Зеленский.

Он добавил, что государству также необходимо бороться за украинскую молодежь, которая живет в Крыму, упрощать ей доступ к образовательным услугам и способствовать обустройству жизни в Украине.

Как сообщалось, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Киев 3 февраля заявил, что Турция поможет Украине обеспечить жильем около 500 семей крымских татар.