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Госгеокадастр изменит принцип рассмотрения заявок на регистрацию земучастков

Госгеокадастр изменит принцип рассмотрения заявок на регистрацию земучастков
18:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса:осгеокадастр с апреля начнет применять экстерриториальный принцип рассмотрения заявок на регистрацию земучастков.

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) с апреля 2020 года начнет применение экстерриториального принципа при рассмотрении заявок на регистрацию земучастков с целью снижения уровень отказов в регистрации, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Несколько месяцев назад я поставил задачу сократить количество отказов в регистрации земельных участков по Украине до 4% - из тех 30%, которые были на конец 2019 года. В январе-феврале уровень отказов в среднем по Украине снизился до 10% благодаря открытому доступу к координатам поворотных точек земельных участков и запуску бесплатной онлайн-проверки XML-файлов для регистрации участка", - написал он в Telegram-канале в пятницу.

По словам премьера, чтобы приблизиться к цели в 4% планируется устранить человеческий фактор путем введения экстерриториального принципа рассмотрения заявок на регистрацию.

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"То есть без контакта человека с чиновником - все заявки по принципу случайности будут попадать к любому кадастровому регистратору в стране. Это заработает уже в апреле этого года", - отметил Гончарук.

Помимо этого, правительство планирует провести эксперимент - регистраторы из Киева будут работать месяц в Киевской области и наоборот, аналогично в Одессе.

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"Ведь есть еще слишком высокий уровень отказов в регистрации земельных участков в Киеве - 59%, а в Одессе - 20%. Не изменится ситуация - мгновенные кадровые решения. Все пойдут на выход", - написал премьер.

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Реестр, Алексей Гончарук, Госгеокадастр.
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