В Украине просят вернуть финансирование программы "Доступное жилье"

Новости Бизнеса:Правительство просят вернуть в бюджет средства на программу "Доступное жилье".

В Государственном бюджете на 2020 год, в который накануне были внесены изменения, больше не предусмотрено 100 млн грн на программу "Доступное жилье", однако Госмолодежьжилье приложит все усилия, чтобы до конца года пересмотреть эти изменения.

Об этом заявил председатель правления Государственного специализированного финансового учреждения "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" (Госмолодежьжилье) Сергей Комнатный в Facebook.

"В условиях кризиса основной акцент в расходах бюджета сделан на социальные выплаты, пенсии и расходы на нужды медицины, в т.ч. создание Фонда борьбы с COVID-2019. Такой подход абсолютно понятен. Вместе с тем, считаем категорически неприемлемым фактический отказ государственной власти от поддержки граждан Украины в их обеспечении жильем. Речь идет об отсутствии в новой версии Госбюджета 100 млн грн, которые до сих пор были предусмотрены на программу "Доступное жилье", - написал Комнатный.

Он также выразил надежду на то, что экономика страны восстановится после пандемии, а принятые изменения в Государственный бюджет-2020 будут пересмотрены.

"Уверяю: мы не остановим работу с центральными органами власти, продолжим убеждать чиновников и депутатов до завершения 2020 года вернуть в бюджет средства, которые предусматривались на программу «Доступное жилье», и возобновить молодежное жилищное кредитование", - отметил Комнатный.