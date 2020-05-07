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"Большое строительство": за счет ГФРР планируют построить боле 460 объектов

"Большое строительство": за счет ГФРР планируют построить боле 460 объектов
00:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:За средства Госфонда регионального развития в этом году реализуют более 460 проектов.

За средства Государственного фонда регионального развития планируется реализовать 461 проект в этом году.

Как сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов в Facebook, об этом говорилось на заседании комиссии для оценки и отбора инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет ГФРР.

"На сегодняшний день все регионы, в соответствии с установленными Министерством объемами, уточнили списки проектов, которые финансируются за счет ГФРР в 2020 году. Таким образом, мы планируем во всех областях реализовать 461 проект. Напомню, что изменениями в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" объем государственного фонда регионального развития на текущий год составляет 4,9 млрд гривень", - написал Чернышов.

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По его словам, ГФРР является одним из самых больших источников для финансирования строительства, в том числе проектов президентской программы "Большое строительство", которой Минрегион и министр лично уделяет большое внимание. Именно в этом году, добавил Чернышов, каждая область должна построить 5 школ, 5 детсадов и 5 спортивных сооружений.

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ГФРР, Алексей Чернышов, Мингромад, Большое строительство.
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