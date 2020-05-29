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Кабмин рассмотрит передачу объектов Укрбуда

Кабмин рассмотрит передачу объектов Укрбуда
10:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Минобороны предложило рассмотреть вопрос о передаче объектов "Укрбуда" на заседании Кабмина.

Министерство обороны предложило рассмотреть на очередном заседании Кабинета министров вопрос заключения соглашений о строительстве жилищных комплексов корпорации "Укрбуд" на землях министерства на условиях, предложенных компанией "Киевгорстрой". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"С целью решения вопроса завершения строительства жилищных комплексов Украинской государственной строительной корпорации "Укрбуд" на землях Минобороны в адрес премьер-министра Украины направлено письмо, в котором предложено рассмотреть на очередном заседании Кабинета министров вопрос заключения соответствующих соглашений на условиях, предложенных частным акционерным обществом "Холдинговая компания "Киевгорстрой", также прекращение хозяйственных споров", — сообщили в министерстве.

Отметим, что в случае принятие такого решения, Кабмин автоматически аннулирует иски военной прокуратуры, которая занимается вопросом возврата земель Минобороны, полученных "Укрбудом" под застройку.

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В 2017 году бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос в интересах Минобороны обратился в суд, чтобы признать недействительным соглашение о строительстве жилого комплекса "Чарівне місто" на земельном участке площадью 12,24 га в Киеве, считая договор незаконным. Согласно договору, за предоставление земельного участка военные должны были получить 6% построенных квартир.

20 мая на пресс-конференции по итогам первого года своего президентства Зеленский порекомендовал мэру Киева Виталию Кличко подключиться к решению вопроса с корпорацией "Укрбуд" и отчитаться о ситуации.

В свою очередь Кличко заявил, что проблемные вопросы с недостроями корпорации "Укрбуд" не входят в компетенцию городского головы и городской власти, а договора на достройку домов на землях Минобороны должно подписать само министерство.

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Кабмин, Киевгорстрой, Укрбуд.
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